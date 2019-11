VIDEO. Deputatul Cătălin Rădulescu a făcut scandal în Capitală, când a fost oprit pentru că a trecut pe roșu

Deputatul Cătălin Rădulescu a făcut scandal, miercuri seara, după ce a fost prins trecând cu mașina pe roșu, în Capitală. Polițiștii au pus o autospecială în fața lui, însă Rădulescu a continuat scandalul. Politicianul negat ulterior incidentul și a spus că polițiștii îi sunt prieteni.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului în zona Polizu, din Capitală. Acesta a fost somat să oprească de o echipă de polițiști, însă acesta nu a respectat semnalul, moment în care o mașină de Poliție i-a blocat drumul.

Rădulescu a început să facă scandal, spunându-le agenților de la Rutieră că el este un politician în campanie și nu trebuie să se oprească la semafor.

Văzând că este filmat, acesta a izbucnit, spunând că „nu vrea să vorbească cu presa” și a vrut să demareze, în timp ce polițistul i se adresează spunându-i să rămână pe loc.

Cătălin Rădulescu a spus că, în realitate, nu a fost niciun incident și că polițiștii îi sunt prieteni, îi știe din Curtea de Argeș, iar el le-a spus că până nu pleacă jurnalistul, el nu vorbește.

„Niciun fel de incident. A venit un jurnalist care probabil că mă urmărea de undeva. Eu veneam de la Kiseleff și un oarecare jurnalist, eu nu cunosc toți jurnaliștii, a vrut să îmi arate ceva de presă, eu am rămas să vorbesc cu doi polițiști, unul din Curtea de Argeș, îi cunosc, doi amici de-ai mei și a apărut un jurnalist. Și am spus că nu am ce să vorbesc cu jurnaliștii când stau de vorbă cu prieteni. Nu am vrut să vorbesc și la un moment dat am văzut că a plecat, dar nu știu cine e individul ăsta, dacă e jurnalist. A apărut așa, dintr-odată. O fi fost un securist”, a spus Rădulescu, pentru Mediafax.

După câteva minute, deputatul Cătălin Rădulescu a revenit cu o altă declarație. Spune că a plecat nervos de la Kiseleff, pentru că ar fi fost șicanat de protestatarul Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”.

„Veneam de la Kiseleff și acolo m-a șicanat când am plecat faimosul Ceaușescu, ca de obicei, cu injurii și cu tot felul de prostii ale lui și, la Victoriei, când am intrat pe Buzești, mergând spre casă, o mașină a Poliției a venit în paralel și m-a rugat să trec pe partea dreapta pentru verificare. În timp ce polițiștii vorbeau cu mine a venit un jurnalist, așa a spus, că e jurnalist. Eu am crezut că este tot din gașca lui Ceaușescu și m-am enervat, am zis că nu am ce să vorbesc cu niciun fel de jurnalist. (...) Polițiștii au așteptat să plece, că nu știu cine era, după care și-au făcut verificarea de rutină, m-au salutat, m-au și recunoscut, unul dintre băieți era din Curtea de Argeș, ne-am salutat și am plecat spre casă”, a declarat Rădulescu.

Social-democratul a precizat că e posibil să fi trecut pe culoarea galbenă a semaforului, dar „pe galben nici nu e infracțiune. Probabil că am trecut pe galben, nu știu”.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere nu au putut fi contactați până la ora transmiterii acestei știri pentru a-și spune punctul de vedere în legătură cu incidentul din zona Polizu.