Dominic Fritz: Îmi asum o candidatură pentru preşedinţia USR. Eu nu voi candida la nicio funcţie în stat în acest an

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, într-o conferinţă de presă, că România are nevoie de un preşedinte de dreapta şi că aceasta este miza cea mare. Fritz a subliniat că nu îşi doreşte să candideze la nicio funcţie în statul român, în acest an, dar a afirmat că îşi va asuma candidatura la preşedinţia USR, după demisia lui Cătălin Drulă de la conducerea partidului.



”De astăzi miza cea mai mare este ca în septembrie această ţară să aleagă un preşedinte de dreapta. Nu există o miză mai mare. Mă doare să văd că propriul meu partid, USR, a luat un scor care nu se ridică la ambiţiile noastre, la potenţialul pe care îl are USR şi Alianţa Dreapta Unită. De aceea, cred că decizia preşedintelui Drulă de a convoca un congres pentru a alege un nou lider este o decizie asumată şi corectă. Îl felicit pentru o muncă dificilă pe care a dus-o împotriva sistemului, pe care a dus-o în ultimele luni şi sunt sigur că vom găsi formula pentru a merge înaine”, a declarat Dominic Fritz, citat de News.ro.

Fritz a subliniat că nu va candida la nicio funcţie în stat, în acest an.



”Eu nu voi candida la nicio funcţie în stat în acest an, dar nici nu pot să stau pasibil într-o situaţie foarte dificilă pentru USR, un partid în care cred, de care România are nevoie şi de asta sunt profund convins”, a spus Fritz.



Edilul Timişoarei a adăugat că îşi va asuma o candidatură la preşedinţia USR.



”După nu mult timp de gândire, o să îmi asum o candidatură pentru preşedinţia partidului USR la următorul congres, voi propune o nouă conducere colectivă cu mine ca preşedinte şi, dacă voi primi susţinerea colegilor pentru această misiune grea, dar frumoasă, o voi accepta. Subliniez că am fost ales ieri primarul Timişoarei, cea mai mare onoare a vieţii mele şi prioritatea mea este Timişoara, sunt primar şi rămân primar, nu mă duc niciunde, dar de ieri am atras atenţia că este posibil să ne batem cu acest colos şi nu pot să închid ochii. (...) Într-adevăr cred că viitorul României va fi bun doar atunci când oraşele, regiunile României vor avea ceva de spus. Viitorul nostru comun va fi bun doar când vom avea o descentralizare adevărată în România”, a declarat Fritz.

