Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „Nu-i poate spune «te iubesc» propriei sale fiice. Cum ar putea uni un popor?” Reacția edilului

Elena Lasconi, care a pierdut sprijinul USR pentru alegeri în favoarea lui Nicușor Dan, l-a atacat pe candidatul independent la prezidențiale pe teme familia. Președinta Uniunii Salvați România a amintit de o secvență în care Nicușor Dan și soția acestuia povesteau, într-o emisiune, că nu obișnuiesc să își spună „Te iubesc” în familie. „Cum poți tu să unești un popor, dacă nu ești capabil să-i spui fiicei tale atunci când îți cere”, s-a întrebat Elena Lasconi. În replică, Nicușor Dan a catalogat comentariile despre viața sa personală drept „zgomot de campanie”.

„Ca să mergem într-un cadru general: există lucruri serioase şi există zgomot într-o campanie electorală. Ceea ce spuneţi dvs. este ceva extras din context şi rostogolit, ca să facă zgomot. Nu vreau să spun mai mult despre relaţia cu copiii mei. Eu cred că de fapt vorbiţi de empatie. Eu cred că trebuie să facem diferenţă între empatie şi empatie de televizor”, a declarat Nicuşor Dan, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro, când a fost rugat să comenteze afirmațiile Elenei Lasconi.

Știrea inițială. „Eu comunic cu oamenii de mulți ani, mai exact de 31 de ani, în fiecare zi. Nu-mi este teamă să mă uit, uite așa, în ochii lor. El nu face asta. Sunt empatică, asta îmi aduce multe nopți nedormite. Încerc să-i ajut, chiar dacă nu am pârghiile pe care mi le dă legea. Încerc să ajut oamenii. Eu iubesc oamenii din jurul meu. Poate că este dur ce spun acum. E partea aia dură, care pe mine m-a făcut să mă gândesc mult. Cum poți tu să unești un popor, dacă nu ești capabil să-i spui fiicei tale atunci când îți cere: «tati, de ce nu-mi spui Te iubesc?» Și el să se distreze. Adică, lui să i se pară funny (haios - n.r.) că el nu-i spune copilului «Te iubesc»”, a declarat Elena Lasconi, miercuri seară la Antena 3 CNN.

Președinta USR a mai spus că ea îi spune „te iubesc” fiicei ei și când visează noaptea.

„Păi eu îi iubesc pe oameni, mi-e drag de ei. Cum poți tu să faci asta? Mi s-a părut atât de dureros. Deci, am ascultat interviul ăla în care o întreba pe soția lui și el a zâmbit și a spus că ei nu sunt așa. Ok, am trecut peste asta. Și pe urmă a venit ceva îngrozitor: declarația lui, râzând, spunându-i realizatorului de televiziune - «Păi, când a crescut, fiica mea mă ruga să-i spun te iubesc». Și el nu putea. Eu sunt mamă. Deci eu îi spun «te iubesc» fiicei mele și când visez, și noaptea.Nu există așa ceva, nu există. Deci, dacă noi nu o să avem conducători care să conducă țara asta și din suflet, nu numai cu mintea, n-o să fie bine”, a adăugat Lasconi.

Ea a mai declarat că nu se consideră perfectă, că îşi cunoaşte limitele şi că este de bună-credinţă.



„Am caracter, nu sunt şantajabilă şi mă înconjor de oameni mult mai buni decât mine”, a conchis Elena «Lasconi.

