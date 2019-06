Donald Tusk, pe Twitter: Cu Dacian Cioloș și Guy Verhofstadt la consultări

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a publicat, luni, pe Twitter, o fotografie în care apare alături de Dacian Cioloș, primul lider al grupului europarlamentar Renew Europe, și de Guy Verhofstadt, liderul partidului ALDE Europa, care face parte din acest nou grup.

Anterior, Tusk a purtat discuții și cu Manfred Weber, candidatul popularilor europeni pentru funcția de președintele al Comisiei Europene.

Zilele acestea se poartă negocieri intense pentru șefia unor instituții europene importante, dar în principal Comisia Europeană.

Vineri, la Digi24, Dacian Cioloș a anunțat de ce Renew Europe nu îl susține pentru această funcție pe Manfred Weber, candidatul popularilor europeni și susținut de Angela Merkel, dar contestat de Emmanuel Macron, al cărui partid face parte din noul grup format în Parlamentul European.

„Suntem în situația în care o persoană care ar trebui să fie arbitru e și jucător. Manfred Weber e candidat la președinția Comisiei, dar e și președintele unui grup politic. El a luat personal o decizie pe care am anunțat-o în urma unei discuții din grupul pe care îl conduc și cu colegii din grupul socialist. și anume că nu îl putem susține pentru că ideea se spitzenkandidat (cap de listă) nu e reprezentativă. Noi am propus liste transnaționale europene și abia atunci să existe un candidat. Dl Weber nu a fost votat în România, în Polonia, etc, a fost votat doar în Germania”, a spus Cioloș.

„E o problemă cu ideea de spitzenkandidat , nu cu dl Weber personal. Nu provine de pe o listă pe care să fi putut vota toți alegătorii europeni. (...) Vom fi parte a majorității politice din Parlament, care va susține președintele Comisiei Europene indiferent cine va fi el”, a mai spus el.

Declarațiile liderului Renew Europe au venit după ce, joi, negocierile purtate la Consiliul European de la Bruxelles pentru desemnarea celor care vor conduce principalele instituţii ale Uniunii Europene, în următorii cinci ani au eşuat, un summit de criză fiind convocat pentru data de 30 iunie.

Ceilalţi doi aspiranţi la șefia Comisiei Europene sunt olandezul Frans Timmermans, din partea socialiştilor, şi daneza Margrethe Vestager, din partea liberalilor şi centriştilor.

Succesorul lui Jean-Claude Juncker va trebui să obţină susţinerea a 21 din liderii europeni şi o majoritate de cel puţin 367 de voturi în Parlamentul European.