E nevoie de schimbarea lui Mugur Isărescu din fruntea BNR? Răspunsul lui Tăriceanu

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a fost întrebat în emisiunea „Jurnalul de Seară”, de la Digi24, dacă el consideră că este nevoie de schimbarea lui Mugur Isărescu de la conducerea Băncii Naționale, pe fondul conflictului dintre BNR și unii dintre liderii și miniștrii PSD privind evoluția indicelui ROBOR și a cursului euro.

„Nu s-a pus în discuție acest subiect. Din câte știu, mandatul lui este până la finele anului. Mugur Isărescu este guvernatorul Băncii Naționale de 25-30 de ani aproape. Eu am lucrat cu el în perioada în care am fost prim-ministru. Nu cred că este vreun bancher cu mai multă experiență decât are Mugur Isărescu. Nu știu cât vrea să stea Mugur Isărescu guvernator al Băncii Naționale. Poate nu mai vrea și spune După 30 de ani, m-am săturat sau poate spune Nu, poate vreau în continuare. O să se discute la un moment dat, dar acest subiect încă nu s-a pus” în discuție, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„Nu cred că e nimeni la Banca Națională incapabil de dialog”, a ținut să precizeze președintele Senatului.

Banca Naţională a României (BNR) nu a participat, marţi, la discuţiile din Parlament, pentru că a existat un cadru de ”aşa-zisă discuţie”, pregătit de senatorul ALDE Daniel Zamfir, care nu a arătat reprezentativitate parlamentară, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu.

„Consiliul de Administraţie al BNR a fost numit de Parlament prin votul în plen, şi, în consecinţă, o discuţie în Parlament se poate face cu reprezentarea şi acordul tuturor forţelor politice, cu implicarea Comisiilor de Finanţe – Bănci. Cadrul de asa zisa discuţie pe care l-a pregătit domnul senator Zamfir nu a arătat reprezentativitatea parlamentară ca atare de vreme ce un alt senator a contestat invitaţia adresată BNR. A fost demersului unui politician care, din păcate, mizează pe un şir de false probleme cum ar fi manipulare dobânzilor, neprobată nici acum, şi nu o invitaţie onestă la discuţii”, a anunţat Suciu.

În urmă cu o săptămână, senatorul ALDE Daniel Zamfir susţinea că indicele ROBOR este „trucat” printr-o înţelegere între băncile comerciale şi cu implicarea BNR şi anunţă că guvernatorul Băncii Naţionale şi şeful Consiliului Concureţei vor fi chemaţi la audieri la Comisia economică din Senat începând din 29 ianuarie.

În replică, Dan Suciu a declarat, la Digi 24, că afirmaţiile senatorului ALDE reprezintă „un lung şir de confuzii, greşeli şi rele interpretări”, spunând că acesta are probleme de înţelegere a pieţei.

