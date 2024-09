Elena Lasconi anunță că USR va candida pe liste proprii la următoarele alegeri

Președinta USR, anunţă că Uniunea Salvaţi România va candida pe liste proprii la următoarele alegeri. Elena Lasconi :„Candidăm prin forțele noastre proprii, determinați și curajoși!”

O echipă din conducerea USR a purtat discuții în ultimele săptămâni cu reprezentanții partidelor de dreapta în vederea unui alianțe pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, însă USR declară că "pretențiile prezentate de reprezentanții celorlalte partide au fost însă nerezonabile și imposibil de pus în practică”, conform unui comunicat de presă transmis de USR.

"Am stat cu toată lumea la masă, am venit cu propuneri rezonabile. Dar rezultatele nu au fost cele aşteptate. Eu voi face tot ce ţine de mine ca România să nu continue zece ani în direcţia dată de PSD, adică în direcţia corupţiei, a nepotismului, a combinaţiilor şi a guvernării pentru unii, în detrimentul tuturor. Candidăm prin forţele noastre proprii, determinaţi şi curajoşi. Candidăm sub sigla USR la prezidenţiale şi la parlamentare", a declarat preşedinta USR.

Elena Lasconi este "cel mai bine clasat candidat de dreapta" la alegerile prezidenţiale, conform sondajelor recente, "astfel încât ar fi singura care să învingă candidaţii PSD" din aceste alegeri, se mai arată în comunicat. "Înscrierea în cursa pentru alegerile prezidenţiale a mai multor candidaţi de dreapta va ajuta doar candidaţii PSD", mai transmite USR, conform Agerpres.

