Eugen Teodorovici se opune războiului din PSD: „Oportunitatea pe care unii o văd deja în a-și arăta mușchii sau colții”

Preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici îndeamnă la „calm şi raţiune” după eşecul Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidenţiale de duminică. Fostul ministru de finanţe spune că scorul obţinut de candidata PSD este „similar” cu numărul de voturi obţinut de PSD la alegerile parlamentare din 2016, când pe fondul unei prezenţe reduse, partidul a obţinut 45%.

„Calm și rațiune! Numărul de voturi obținut de PSD în turul 2 este aproape similar cu numărul de voturi obținut în decembrie 2016. Identitatea noastră politică este sigură și bine definită. Profilul nostru electoral este și el bine definit și este ceva mai echilibrat decât al votanților adversarilor noștri”, scrie Eugen Teodorovici pe Facebook.

Teodorovici mai spune şi că victoria categorică a preşedintelui Iohannis a reprezentat „un vot de blam al unui număr mult mai mare de cetățeni români, ce s-a tradus în realegerea unui președinte anti-PSD și atât - fără trecut și fără planuri de viitor”.

„Ce înseamnă asta, dragi colegi pesediști, dincolo de «oportunitatea» pe care unii o văd deja în a-și arăta mușchii sau colții? Sau de «ocazia» de a se furișa pe ușa din dos sau de a fura startul în relansarea așa-zisului război pe care, iată, președintele Iohannis și PNL-ul deja ne invită să-l continuăm!

Care război? Cu ce miză?

Ei au luptat fără arme, doar sub stindardul anti-PSD și iată că a funcționat!!! Noi, deși am avut muniție și arme - toate măsurile economice și sociale luate de guvernele PSD, se pare că nu am avut ceva. Ne-a lipsit ceva. Și nu puteți spune că a lipsit voința sau că nu a fost implicare și mobilizare maximă din partea candidatului nostru sau din partea structurilor noastre de la nivel central și din toată țara! Cred că niciunul dintre cei aflați la conducerea PSD, niciunul dintre președinții organizațiilor județene și locale sau dintre primarii și președinții de Consilii Județene nu poate fi acuzat de neimplicare sau de sabotaj!

De aceea, mesajul meu către toți liderii PSD, către toți cei care vreți să vedem ce ne-a lipsit ca să-i convingem pe cetățenii acestei țări, este să nu începem tot cu stindardul anti-PSD, ci cu unul intern, mult mai valoros - pro-PSD!

Este primul pas important pentru ceea ce va urma - să rămânem uniți și puternici pentru a nu lăsa să se piardă lucrurile bune pe care PSD a reușit să le înfăptuiască pentru români.

PSD are obiective mult prea importante în viitor pentru a-și permite ezitări și lamentări!

Avem toate condițiile să câștigăm alegerile locale și parlamentare de la anul, indiferent că vor fi organizate separat sau împreună. Trebuie doar să dovedim calm și rațiune. Nu e rău să discutăm despre viitor, ba chiar este obligatoriu să facem acest lucru! Doar să nu lăsăm ambițiile și interesele personale să ne întunece rațiunea!”, a concluzionat Eugen Teodorovici.