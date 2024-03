Falcă: Klaus Iohannis poate atinge funcția de președinte al Consiliului European. Nu va ajunge comisar pe apărare, are alt nivel

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a declarat, miercuri, că astăzi preşedintele României poate atinge inclusiv funcţia de preşedinte al Consiliului European. El a precizat că şeful statului nu poate să ajungă pe funcţia de comisar pe apărare, pentru că are un alt nivel, este cel mai vechi lider în cadrul PPE, cu zece ani de mandat. Despre ce portofoliu de comisar european ar putea prelua România, Falcă a arătat că, dacă ar fi după el, ar lua extinderea, transmite News.ro.

„Important este că la nivel european se discută despre preşedintele României, niciodată nu am avut astfel de aprecieri. Asta înseamnă că preşedintele Iohannis, din punct de vedere internaţional, şi-a îndeplinit atribuţiunile, a jucat corect, a influenţat politica europeană şi eu sunt sigur că va influenţa în continuare şi după finalizarea mandatului. Nu pot să vă spun funcţia, dar eu cred că astăzi preşedintele poate atinge inclusiv funcţia de preşedinte al Consiliului, dar asta este o părere personală”, a arătat europarlamentarul PNL, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Falcă a precizat că nu crede că va ajunge pe funcţia de comisar pe apărare, pentru că preşedintele României are un alt nivel.

„Astăzi, în PPE, preşedintele are cea mai înaltă funcţie şi cea mai veche, pentru că este înaltul demitar care are deja zece ani de când este în PPE. Este cel mai în vârstă şi are cea mai mare apreciere”, a completat Gheorghe Falcă.

Despre ce portofoliu de comisar european ar putea prelua România, Falcă a arătat că, dacă ar fi după el, ar lua extinderea.

„Extinderea Uniunii Europene, mai ales când vorbim de Balcanii de Vest, de Ucraina şi Moldova, înseamnă că România joacă regional excelent pentru a coordona această integrare. Avem experienţă, modul în care ne-am integrat noi, avem interese pentru că trebuie să sprijinim Republica Moldova, Ucraina, pentru că este un scut. Trebuie să vedem Blacanii de Vest într-o linişte a integrării”, a subliniat Falcă.

