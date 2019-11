Femeile din PSD, în lacrimi. Gabriela Firea a dezvăluit de ce a făcut-o să plângă Marian Oprişan

Marcel Ciolacu a preluat, interimar, președinția PSD. El este, de altfel, și autorul planului de îndepărtare a conducerii partidului. A avut nevoie de o ședință foarte lungă a Comitetului Executiv, terminată aproape de miezul nopții, pentru a-l pune în aplicare. Viorica Dăncilă, Mihai Fifor, secretarul general, și vicepreședinții PSD au demisionat. Excepție face Eugen Teodorovici, președintele executiv. Cei care au preluat puterea spun totuși că acesta și-a pierdut automat funcția, odată cu dizolvarea Biroului Permanent Național.

Viorica Dăncilă: „Am înţeles foarte bine că se doreşte o resetare şi această resetare presupune o echipă care să preia conducerea partidului, altă viziune, alt program”.

Marcel Ciolacu, președinte interimar PSD: „A fost un CEx pe fond, nu pe formă. Ne-am asumat toţi greşelile multiple şi am ajuns la concluzia că trebuie o resetare a partidului şi nu făcut un măcel sau cum se aştepta ca până acum să pice capete. Nu a picat niciun cap. Consider că, din acest moment, cum era obişnuinţa până la Dăncilă, să fie condus de un tătuc s-a terminat. Acum acest partid e condus de o echipă”.

Predarea de mandat la PSD s-a făcut, în fața camerelor de luat vederi, cu calm și în deplină înțelegere. În spatele ușilor închise, ședința de şase ore a Comitetului Executiv nu a fost nicidecum una calmă. S-au aruncat nenumărate acuzații și au izbucnit lacrimi.

Reporter: Ați avut o discuție aprinsă cu Marian Oprișan?

Gabriela Firea: A fost o discuție, nu are rost să mai intrăm în detalii.

Reporter: V-a făcut securistă?

Gabriela Firea: Nu, sub nicio formă. A fost o discuție legată de faptul că eu am reiterat și am adus aminte colegilor că am stabilit niște principii, că nu ne mai întâlnim în afara CEX-ului și am explicat că eu de aceea nu am fost ieri la acea întâlnire, CEx paralel, si dumnealui a spus ca se simte jignit, că trebuia să fiu...

Așa sunt eu, mai sensibilă.

Reporter: Ați plâns?

Gabriela Firea: Ce contează acum. A fost o discuție... Nu are rost să intru în detalii.

Disputa cu Marian Oprișan, care a făcut-o să plângă pe Gabriela Firea, a fost un scurt moment, într-o mare de acuzații lansate la adresa Vioricăi Dăncilă. Printre cei care i-au reproșat rezultatul dezastruos de la prezidențiale s-au aflat Lia Olguța Vasilescu, șefa de campanie, și soțul acesteia, Claudiu Manda, cel care conduce filiala PSD Dolj. În acest județ, Dăncilă a câștigat în primul tur și a pierdut în al doilea.

Reporter: A fost vorba de o lovitură de partid?

Rovana Plumb: S-a ales aici interimatul, colegii au făcut propuneri pentru preşedintele interimar în persoana lui Marcel Ciolacu, cât și pentru secretarul general Paul Stănescu. S-a convenit o anumită structură care a fost votată în Comitetul Executiv în mod statutar. Este vorba de un birou de coordonare pentru pregătirea congresului care va avea loc în februarie. Era firesc în acest birou să intre toți cei care au câștigat alegerile în județele lor și doi sau un reprezentant pe fiecare din cele 8 regiuni.

În mijlocul scandalului, Viorica Dăncilă s-ar fi răzgândit și nu ar mai fi vrut să-și dea demisia, spun surse din PSD. S-ar fi retras într-un birou, pentru o discuție cu Eugen Teodorovici, singurul membru al fostei conduceri care, în cele din urmă, nu a demisionat. I-ar fi promis acestuia că nu îl lasă singur. A propus și o soluție de compromis, prin care actuala conducere ar fi rămas în funcție până la un congres care să fie organizat în februarie. A obținut patru voturi.

Reporter: Plecaţi forţată

Viorica Dăncilă: Nu puteau colegii să-mi scrie demisia. Dacă nu voiam, spuneam că nu-mi dau demisia

Reporter: Le-aţi spus că nu vreţi?

Viorica Dăncilă: Nu.

Reporter: De ce aţi cerut vot să rămâneţi până în februarie?

Viorica Dăncilă: Nu am cerut aşa ceva. Daca nu îmi dădeam demisia, conform statutului trebuia să rămân până în februarie.

Noua conducere colectivă a PSD este formată din Marcel Ciolacu, președinte interimar și Paul Stănescu, secretar general interimar. Alături de ei sunt liderii din cele cinci județe în care PSD a câștigat prezidențialele și reprezentanți ai regiunilor de dezvoltare. Data viitorului congres pare să nu fi fost stabilită.

Paul Stanescu, secretar general interimar PSD: „Eu, pe Dăncilă, cu care am avut o relaţie extraordinar de bună, până am intrat în partid în aceste alegeri, chiar o apreciez foarte mult. Doamna Dăncilă, sper să rămânem aceiaşi buni prieteni. Porţile partidului sunt deschise şi vreau ca în partid să vină cât mai mulţi intelectuali, tineri şi îi aşteptăm cu drag pe toţi”.

Reporter: Cum iese PSD după această decizie?

Niculae Bădălău: Nu ştiu

Reporter: Nu păreţi mulţumit

Niculae Bădălău: Ba da, dar e o oră foarte târzie

Reporter: Congresul?

Niculae Bădălău: Februarie, martie. Sunt sărbătorile.

Redactare G.M.