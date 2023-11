Fenechiu: O alianță PNL-PSD nu este realizabilă în acest moment. Nu vom renunța să avem candidat pentru Președinție

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, vineri la RFI, că o alianţă electorală PSD-PNL nu este realizabilă în acest moment, el precizând că liberalii nu vor renunţa niciodată la ideea de a avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale.

„Eu nu cred că, discutând cât se poate de serios, o alianţă cu PSD este în momentul de faţă realizabilă. Chiar dacă pentru anumiţi colegi din PNL şi poate pentru anumite persoane din PSD ar fi o variantă care ar putea prezenta interes, eu care sunt un om care am ceva vechime în politica românească realizez că este doar o himeră. Este foarte greu să faci o înţelegere reciproc avantajoasă cu PSD-ul, iar o înţelegere care să nu fie avantajoasă nu va fi niciodată acceptată de partid”, a spus Fenechiu.

El a precizat că, în cazul unei asemenea înţelegeri, se pune problema cum se vor repartiza locurile eligibile.

„Rămâne în ultimă instanţă principala problemă: cine va fi candidatul la Preşedinţia României. Acolo cred că nu ne vom putea înţelege niciodată. Eu nu cred că vom putea face o alianţă cu PSD-ul. O colaborare punctuală am făcut, pentru a asigura stabilitate guvernamentală României, dar o alianţă politică, electorală, mi-e greu să cred că ar putea fi făcută (...). Eu pot să vă spun că PNL nu va renunţa niciodată la ideea de a avea candidatul la Preşedinţie şi din informaţiile pe care le am, nici PSD-ul nu o s-o facă”, a explicat senatorul liberal.

Liderul senatorilor PNL a criticat faptul că PSD racolează primari liberali.

„PSD-ul în continuare foloseşte anumite metode, ne ia primari, face tot soiul de lucruri, care nu denotă că-şi doresc o colaborare loială şi onestă, în ciuda declaraţiilor de la centru (...). Nu poţi să-mi ademeneşti primarii şi să spui: domnule, vai, ce relaţie de colaborare bună avem”, a mai spus el.

PNL discută la Sinaia despre cele trei opțiuni pe care le are la dispoziție pentru alegerile de anul viitor: 1. să candideze singuri; 2. să meargă alături de PSD într-o alianță electorală; 3. să formeze o nouă coaliție de dreapta. Liberalii se folosesc de sondaje de opinie realizate la nivel național precum și de 45 de cercetări sociologice la nivel local și județean. Liderii din țară și foștii președinți din PNL sunt consultați în acest proces. Nicolae Ciucă le-a transmis membrilor de partid că „prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm” și, totodată, să aibă răbdare la guvernarea cu partenerii din PSD. „Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători”, a mai spus acesta.

