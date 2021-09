Florin Cîțu a primit vot unanim în PNL pentru a rămâne în funcția de premier. Orban a refuzat să participe

Florin Cîțu a primit, joi dimineață, votul unanim al conducerii PNL pentru a rămâne în funcția de prim-ministru. 54 de voturi au fost exprimate, din 54 de lideri liberali prezenți. Chiar și Ilie Bolojan, liderul de la Oradea, un contestatar al premierului, a spus în ședință că îl susține pe acesta.

În ședință, Cîțu le-a spus colegilor că atunci când USR va face o propunere pentru Ministerul Justiției, va face nominalizarea pentru post, au declarat surse participante la ședință.

Cîțu a convocat ședința online cu cei din PNL pentru a primi mandat din partea partidului astfel încât să gestioneze mai departe criza guvernamentală și strategia față de USR PLUS, dar și pentru că Ludovic Orban a folosit momentul pentru a-i contesta din nou premierului capacitatea de a gestiona conducerea Guvernului.

De altfel, Orban a ținut să facă declarații în timp ce Florin Cîțu se afla în ședință cu cei din PNL, pentru a contesta legitimitatea acestei reuniuni.

„Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al PNL, nu pot să știu dacă este statutar sau nu”, a spus Orban.

USR PLUS a decis miercuri seara să-i retragă lui Cîțu sprijinul politic și a anunțat că, în cazul în care PNL nu va veni cu o altă propunere pentru funcția de prim ministru, partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș va depune moțiune de cenzură.