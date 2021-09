USR PLUS a decis că va susţine o moţiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu

USR PLUS anunţă că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că „a aruncat ţara în criză” politică.

„USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu”, se arată într-un comunicat al USR PLUS.

Potrivit sursei citate, Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern în vederea continuării reformei din justiţie.

„Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu”, precizează USR PLUS.

Biroul Naţional a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie.

Cum poate fi inițiată o moțiune de cenzură

O moțiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. Astfel, pentru depunerea unei moțiuni este nevoie de 117 semnături. USR PLUS are 80 de parlamentari, deci nu o poate face.

Editor : Liviu Cojan