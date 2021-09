Orban: Unitatea PNL nu poate fi asigurată de oameni care au o percepție subiectivă. Trebuie să am o discuție serioasă cu premierul Cîțu

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că ședința Biroului Politic Național PNL a fost convocată nestatutar de premierul Florin Cîțu și susținătorii săi pentru ora 11:00, cu doar o oră înainte. Orban spune că face un apel “apăsat” la Cîțu și colegii din PNL să “înțeleagă gravitatea momentului”, rolul său ca președinte de partid fiind de a garanta unitatea în formațiune. “Unitatea PNL este fundamentală, nu poate fi asigurată prin convocări și impunerea unor puncte de vedere la limita statutului de către niște oameni care au o percepție subiectivă asupra situației”, a mai spus președintele liberalilor.

“Suntem într-o situație politică din care nu are nimeni de câștigat, nici premierul Cîțu, nici USR PLUS, nici o altă formațiune din coaliție.

Ca președinte PNL, sunt garant al unității PNL dar în același timp obiectivul meu este de garanta coaliția. Nu putem guverna fără ca fiecare dintre foprmațiunile politice care au semnat acordul de coaliție să susțină programul de guvernare.

Fac un apel apăsat la premierul Cîțu și colegilor din PNL să înțeleagă gravitatea momentului. Guvernarea presupune maturitate, echilibru, dialog, respect față de partenerii de guvernare, dar în primul rând o responsabilitate față de cetățean.

Nu putem, din motive conjuncturale, să aruncăm în aer unitatea coaliției. Fac apel și către colegii din USR PLUS să înțeleagă că nu este o soluție să pună presiune asupra guvernului din care fac parte și să spună că s-ar putea alia cu PSD. Nu pot să cred că vreo formațiune din coaliție ar putea să se gândească măcar o secundă că s-ar putea bizui pe PSD.

Astăzi, fără să fiu informat, colegi de-ai mei au convocat BPN a doua oară, ignorând președintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului. Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al PNL, nu pot să știu dacă este statutar sau nu.

Doresc să convoc Biroul Politic Național al partidului, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor meu din BPN și mai ales doresc ca până la convocarea BPN să am o discuție cu premierul Cîțu și actorii implicați în această criză politică, astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernarea serioasă, responsabilă și performantă în continuare.

Ne confruntăm în această perioadă cu provocări la care este necesar un răspuns prompt din partea Guvernului. Ne confruntăm cu o creștere alarmantă a numărului de infectări, o creștere a prețului la energie și nu numai, care riscă să afecteze puterea de cumpărare a populației și veniturile fiecărei familii, cu necesitatea de a finaliza negocierile cu Comisia Europeană pentru PNRR, pentru acordul de parteneriat cu privire la structura programelor finanțate din bugetul UE 2021-2027. Avem de făcut față necesității de a finaliza reforme importante pentru care ne-am angajat că le vom finaliza. Ridicarea MCV nu se poate realiza decât dacă punem în practică recomandările CE din raport. Nu pot fi realizate decât prin coeziunea coaliției.

Nu putem să ne jucăm. Dacă ne jucăm cu această coaliție, riscăm să nu mai avem majoritate parlamentară care să susțină guvernul.

Sunt omul care din ianuarie am solicitat în coaliție un nou PNDL. Acest plan de investiții este de o necesitate absolută. Nu există o altă soluție de finanțare a proiectelor de infrastructură din localități care nu au alte soluții de finanțare.

Proiectul trebuie adoptat cât mai repede. Sunt convins că se pot găsi soluții care să ducă la adoptarea acestui program și să nu pericliteze funcționarea coaliției.

Trebuie să am o discuție foarte serioasă cu premierul Cîțu. Trebuie să am o consultare mai largă cu colegii din PNL și partenerii din coaliție”, a declarat Ludovic Orban.

Despre consultarea premierului cu liderii din coaliție privind revocarea ministrului Justiției, Stelian Ion, Ludovic Orban a spus că “a primit un SMS la 21:28, cu 2 minute înainte de declarație”.

„Premierul susține că m-a sunat. Nu am primit niciun apel de la Florin Cîțu”.

„Reuniunea BPN a fost convocată în această dimineață, la 10, pentru ora 11. Ultima reuniune convocată de susținătorii domnului Cîțu a fost convocată pe la ora 18 pentru a doua zi la 10.30 și nu a permis participarea foarte multor membri BPN.

Dorința de a forța convocări ale forurilor statutare, mai ales în crize politice, nu face bine. Deciziile nu se iau la cald, nu se iau numai de o grupare din interiorul partidului.

Unitatea PNL este fundamentală, nu poate fi asigurată prin convocări și impunerea unor puncte de vedere la limita statutului de către niște oameni care au o percepție subiectivă asupra situației.

Nu am fost informat despre introducerea Anghel Saligny pe Ordinea de Zi a ședinței de Guvern. Sunt multe lucruri de-a lungul timpului peste care am trecut, pentru că țin la capacitatea de a face o guvernare performantă. Nu mai putem accepta un astfel de comportament.

Obiectivul meu nu este de natură personală, ci de a garanta unitatea coaliției și de a sigura o funcționare normală, responsabilă a guvernului.

Într-o negociere trebuie să ții cont de partener.

Nu sunt de acord cu poziția exprimată la cald de USR PLUS. Nu pot să cred că se poate asocia cu PSD într-un demers politic”, a mai spus Orban.

O ședință a Biroului Politic Național a fost convocată, joi dimineață, pentru ora 11:00, în contextul crizei politice din coaliția de guvernare, declanșată de revocarea ministrului Justiției, Stelian Ion.

Premierul Florin Cîțu a convocat ședința online cu cei din PNL pentru a primi mandat din partea partidului astfel încât să gestioneze mai departe criza guvernamentală și strategia față de USR PLUS, dar și pentru că Ludovic Orban a folosit momentul pentru a-i contesta din nou premierului capacitatea de a gestiona conducerea Guvernului.

