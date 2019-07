Gabriela Firea, despre candidatura la prezidențiale: Dragoste cu de-a sila nu se poate. Va veni și vremea mea

Primarul general Gabriela Firea a declarat, marţi, că nu se pune problema să-şi retragă intenţia de a intra în cursa internă din PSD pentru candidatura la preşedinţie, menţionând că sunt colegi care consideră că ea ar reprezenta „o gură de oxigen” pentru partid.

„Am venit la şedinţa Biroului Permanent şi la cea a Comitetului Excutiv, vreau în primul rând să vorbesc cu colegii mei. Nu se pune acum în discuţie problema unei retrageri pentru că nu am de ce, nu am vrut altceva decât ca PSD să prezinte în faţa românilor, în special în faţa membrilor de partid, ca o formaţiune politică democrată în care sunt permise dialogurile. Iată că am avut aceste discuţii şi în cadrul statutar şi au fost acele replici prin mass media, dar gândurile au fost întotdeauna pozitive pentru formaţiunea politică. Cred că totul s-a desfăşurat cu bun simţ”, a afirmat Firea, la începutul şedinţei conducerii PSD, întrebată dacă are de gând să renunţe la candidatura la preşedinţie.

Ea a spus că sunt membri ai PSD care consideră că partidul trebuie să câştige alegerile prezidenţiale, nu numai să intre în turul II.

„Sunt colegi care spun că aş reprezenta o variantă mai bună, o soluţie potrivită în context politic, că aş fi o gură de oxigen pentru PSD, după pierderea alegerilor europarlamentare”, a mai spus Firea, potrivit Agerpres.

Aceasta a reiterat că nu ia în calcul o candidatură independentă şi va respecta decizia colegilor din PSD.

„Aşa cum în viaţa personală dragoste cu de-a sila nu se poate, eu am vrut să fac un bine partidului - sau eu aşa am considerat că e bine pentru partid. Dacă colegii mei, în majoritate covârşitoare, nu consideră că această cale e potrivită pentru ei şi doresc o altă variantă, nu pot decât să accept votul. Sau poate nu se va ajunge neapărat la vot. (...) Eu voi spune colegilor mei cum am văzut şi cum văd lucrurile şi care sunt atuurile mele, pentru a deveni candidatul la alegerile prezidenţiale ale PSD. Fireşte, ideal ar fi fost să avem o alianţă cu ALDE şi Pro România. Înţeleg din negocierile care s-au purtat ieri că aceasta nu este posibilă, ce puţin pentru primul tur. Poate, eventual, pentru al doilea tur. Eu nu pot să impun ceva colegilor mei. Nu ştiu, poate va veni vreodată şi vremea mea, să spunem. Normal este să respect decizia colegilor”, a declarat primarul Capitalei.

Gabriela Firea a mai precizat că este normal ca membrii PSD să îşi asume rezultatul votului la alegerile prezidenţiale.