Vicepremierul Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Interviurile Digi24.ro, că România are nevoie de descentralizare și regionalizare. Ministrul crede că această soluție ar duce și la crearea unui aparat administrativ mai suplu și eficient.

„Eu continui să spun că e un subiect pe care România trebuie să-l discute și trebuie luată o decizie. Vă dau doar un exemplu dintr-o anumită componentă. Am fost președinte de Consiliu Județean, în momentul în care intri într-un dialog cu unități administrative de același tip din UE, vorbim de regiuni. La noi nu există această noțiune. Parteneriatul acesta pe care poți să-l ai, nu știu, Timișul cu Bavaria, de exemplu, pare disproporționată această comparație. Atunci, dincolo de acest argument, sunt și multe altele. Dacă faci doar regionalizare fără descentralizare, nu cred că este o decizie care să fie necesară. În schimb, descentralizarea împreună cu regionalizarea este un proiect pe care continui să-l susțin pentru că este absolut necesar pentru România. Știu că trezește și pasiuni locale și orgolii, vă dau un exemplu, unde este reședința de regiune, unde este sediul diverselor instituții deconcentrate, dar cred că este momentul să depășim această abordare pentru că România are nevoie de cele două, de descentralizare și de regionalizare, este punctul meu de vedere, pe care-l susțin în continuare”.

Întrebat dacă va ridica acest subiect în ședințele Coaliției, Sorin Grindeanu a declarat: „Să știți că aproape la fiecare discuție care privește proiectele mari, este un punct pe ordinea de zi. De asemenea, în guvern se cere și s-a cerut în ultima perioadă, un plan de acțiune pe descentralizare. Acolo lucrurile pot să se întâmple mai repede față de regionalizare. Ca să faci regiuni, trebuie să modifici Constituția, pentru că acolo nu este prevăzută această formă de organizare administrativă. Dar pe descentralizare se poate face mai rapid.” Ministrul transporturilor a venit și cu un exemplu de descentralizare la nivelul ministerului pe care-l conduce: „Am adoptat un act normativ prin care să descentralizez, așa cum se întâmplă pe zona rutieră, acolo am semnat peste 50 de protocoale între administrațiile locale și CNAIR, prin care am transferat dreptul de a implementa un proiect către administrațiile locale, ministerul asigurând finanțarea. Același lucru l-am făcut și pe zona CFR. Unele gări din România arată precum gara din Mariupol. Cei din CFR nu folosesc multe terenuri sau clădiri și pentru asta am dat acest act normativ prin care administrațiile locale să poată valorifica spațiile respective.

Vicepremierul a declarat că procesul de descentralizare și regionalizare ar ajuta la crearea unui aparat administrativ mai suplu. Grindeanu a declarat că: „Există structuri ale guvernului care trebuie reformate, fără îndoială. Dar de fiecare dată când se iau decizii fără a analiza componentă cu componentă se fac greșeli. Spre exemplu, în Ministerul Transporturilor avem nevoie de mai mulți oameni care să se ocupe de gestionarea fondurilor europene. Pe alte zone, din analiza mea, există o supra populare. Întrebat dacă România are un aparat administrativ mamut, ministrul a declarat: „Este un pic prea mare, de acord”

