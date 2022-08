Grindeanu: Declarația lui Viktor Orban a fost rasistă, iar reacția lui Kelemen Hunor a fost una moale

Declarațiile premierului Ungariei, Viktor Orban, de la Băile Tușnad, au fost unele „rasiste”, iar reacţia liderului UDMR, Kelemen Hunor, la cele întâmplate a fost una „moale”, a declarat miercuri, la Digi24, Sorin Grindeanu. Prim-vicepreședintele PSD nu crede că UDMR va ieși de la guvernare din această cauză, însă crede că Uniunea trebuie să ofere nişte explicaţii despre această situaţie.

„Eu nu sunt în postura să spun dacă a greşit Kelemen Hunor şi UDMR. Am fost total de acord cu ce a declarat preşedintele Iohannis acum o săptămână legat de clarificările pe care trebuie să le facă. Pe de altă parte, am văzut chiar membrii UDMR de marcă, am citit în presă, care nu sunt nici ea de acord cu ce au spus alţi reprezentanţi UDMR”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, la Digi24.

Potrivit acestuia, declarația lui Viktor Orban a fost „rasistă”, iar reacţia lui Kelemen Hunor a fost una „moale”.

„Nu neapărat că i-a luat apărarea, dar mi s-a părut moale. Cel mai bine e să răspundă domnul Kelemen Hunor vis a vis de ceea ce declară dânsul”, a explicat Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PSD nu crede că UDMR va ieși de la guvernare din această cauză, însă crede că Uniunea trebuie să ofere nişte explicaţii despre această situaţie.

„Nu cred că ar provoca ieşirea de la guvernare a UDMR. Azi am avut şedinţă de Guvern şi domnul Hunor nu a fost”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că este nevoie de clarificări publice din partea UDMR în contextul discursului susţinut în România de premierul Ungariei, Viktor Orban, dar şi de o discuţie clarificatoare în cadrul coaliţiei.

Potrivit lui Iohannis, „nu-şi doreşte nimeni în România să provoace o criză guvernamentală pentru că un înalt demnitar străin a avut un discurs eronat”.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat marți seara că nu a apucat încă să se întâlnească cu Kelemen Hunor pentru a discuta despre discursul controversat al prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de la Băile Tușnad. Potrivit lui Ciucă, acest subiect nu poate fi abordat printr-un apel telefonic, astfel că așteaptă o ședință a coaliției pentru a lămuri lucrurile.

Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, că nu este cazul să se discute despre o criză în coaliţia de guvernare, pentru că Uniunea şi-a îndeplinit până în prezent toate obligaţiile asumate alături de parteneri, adăugând că premierul Ungariei, Viktor Orban, nu a vorbit deloc la Tuşnad despre România şi despre autorităţile de la Bucureşti.

