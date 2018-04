Guvernul României e în faza de negare: „Nu putem să vorbim de scăderi salariale!”

Guvernul României pare într-o continuă fază de negare. La început au părut excepții, situații punctuale, între timp faza de negare pare să se fi instalat bine de tot. Devine clasică replica „Au înţeles greşit”, când e vorba despre critici venite din partea Uniunii Europene. Doar că acum, Cabinetul Dăncilă nu e de acord cu o instituţie pe care o are în subordine şi care confirmă ce spun mulţi bugetari, că salariile au scăzut. Instituția este chiar INS, care ar trebui să ne țină pe toți cu picioarele pe pământ cu acele lucruri care nu mint niciodată: cifrele. Misiune eșuată, cifrele anunțate de INS sunt negate de Guvern.

Ce se întâmplă cu inflația, deci? Este cea mai mare din 2013 încoace? Continuă să crească? Este o veste deloc bună despre economia României. Inflaţia a mai bătut un record - e la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. S-au scumpit alimentele, gazele, carburanţii şi transportul, suficient cât să fie anulate creşterile salariale. Iar efectele negative nu se opresc aici.

O creștere a inflației înseamnă în primul rând scăderea puterii reale de cumpărare. Practic, unele creșteri de salarii de până acum sunt aproape anulate de rata inflației. Procente de 5% nu am mai văzut din iunie 2013. Din 2014 până în 2017 am avut valori relativ mici ale acestui indicator, chiar și inflație negativă.

În luna martie am atins deja vârful de inflație estimat pentru acest an, 5% și rămâne sub semnul întrebării dacă vom mai recupera ceva, dacă va scădea acest nivel astfel încât până la finalul anului să ajungem la prognoza BNR de 3,5%. Banca centrală ar putea decide să crească din nou dobânda de referință, ceea ce înseamă o creștere generală a dobânzilor. Dacă ne uităm peste prețuri, sunt creșteri la prețurile administrate care determina apoi scumpiri în tot lanțul economic. Energia s-a scumpit, gazele cu aproape 6%, și combustibilii cu două procente.

Scumpirile vor avea efect de bumerang asupra consumului, care va încetini, o dată cu el și creșterea economică rapidă. Dacă ne uităm în industrie, producția a scăzut pe serie ajustată, în februarie față de ianuarie, din cauza scăderii din industria prelucrătoare.

Ce va spune Guvernul României despre acest nou nivel record al inflaţiei, anunţat de Institutul Naţional de Statistică?

Să remarcăm întâi modul în care Executivul neagă evidenţa. Chiar şi cifrele INS, instituţie pe care o are în subordine. Explicaţia nu mai e „au înţeles greşit”, reacţia clasică, atunci când e vorba despre critici venite din partea Uniunii Europene, fie că e vorba despre modificările în justiţie sau evoluţia economiei. Acum, Ministerul Muncii contrazice INS, care a confirmat scăderile de salarii în rândul bugetarilor, iar argumentul e că Institutul ar lucra cu metode şi cifre nu foarte exacte. Declaraţia, făcută la TVR, de ministrul Lia Olguța Vasilescu:

„Sunt foarte multe cifre la INS care nu bat cu ceea ce avem noi în minister. Ei lucrează după metoda Eurostat, prin sondaj, noi lucrăm cu cifre foarte exacte. De exemplu, azi şomajul este sub 4%, este 3,92%. INS spune că este peste 4%. Am văzut şi luni în care îl dădea la 5,1%”.

Inclusiv premierul neagă datele Institutului Naţional de Statistică, instituţie care, reamintim, e în subordinea Guvernului. Viorica Dăncilă insistă că nu se poate vorbi decât despre creşteri salariale. Iată ce a spus la Antena 3:

„Nu putem vorbi despre scădere, vorbim despre creşteri salariale. Am citit raportul dat de Institutul Naţional de Statistică. Se fac comparaţii cu alte luni ale anului, se fac comparaţii cu alţi ani, dar nu putem vorbi despre scădere salarială şi trebuie să ne raportăm doar la creşteri. Şi am să dau un exemplu: în Sănătate, numai la 1 martie anul acesta au crescut salariile cu procente cuprinse între 75% și 120%. În Educaţie, numai de la 1 martie anul acesta avem o creştere de 20%. În Sănătate dacă am lua toată creşterea salarială de la 1 ianuarie 2017, avem o creștere la net de 40%. Deci nu putem vorbi despre scăderi salariale, ci putem vorbi doar de creşteri salariale”, a declarat Viorica Dăncilă.

Critici la adresa Guvernului României au venit de la Bruxelles. Critici exprimate, de obicei, în rapoarte. Deşi minimalizate de miniştrii noştri, aceste documente par că nu le pică tocmai bine. Dovadă că Eugen Teodorovici, şeful de la Finanţe, spune că poate şi România ar trebui să facă un raport cu nemulţuimirile la adresa Comisiei Europene. Citiți detalii, aici.

Raport al Comisiei Europene:

- Risc de „aterizare forţată” a economiei fără reforme structurale și fără consolidare fiscal-bugetară

- creştere bazată pe consum, investiţii modeste

- deficit public în creştere din cauza reducerilor fiscale şi a salariilor mărite

- creştere rapidă a importurilor, exporturile nu ţin pasul.

