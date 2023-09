Guvernul va dezbate astăzi proiectul măsurilor fiscal-bugetare. Ciolacu ar urma să-și asume răspunderea săptămâna viitoare în Parlament

Guvernul Ciolacu se reuneşte miercuri, de la ora 17:00, în şedinţă pentru Legea privind noile măsuri fiscale, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, care va fi discutată în primă lectură. Potrivit calculelor Coaliţiei, săptămâna viitoare, marţi sau miercuri, premierul vreau să vină în faţa Legislativului cu proiectul de asumare a răspunderii, potrivit News.ro.

La ședinţa de Guvern care va avea loc de la ora 17:00 urmează să se discute, în primă lectură, Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

UDMR vrea modificări

Este posibil ca proiectul să sufere modificări, după ce UDMR a anunţat deja că nu este de acord cu toate măsurile din pachet, iar semnăturile UDMR contează în şansele Opoziţiei de a depune o moţiune de cenzură în Parlament, în urma asumării răspunderii. Coaliţia ia în calcul ca premierul să se prezinte săptămâna viitoare, marţi sau miercuri, în Parlament, pentru a-şi asuma răspunderea pe pachetul de măsuri.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma, marţi, că pachetul de măsuri fiscale propus de Executiv are multe improvizaţii, unele fiind de neacceptat. UDMR va trimite propunerile sale Guvernului şi aşteaptă ca acestea să fie luate în considerare la elaborarea versiunii finale a proiectului.

Ce prevede Constituţia

Articolul 114 din Constituţie - Angajarea răspunderii Guvernului - prevede că Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113. Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

Ce prevede proiectul care modifică Codul Fiscal și reduce cheltuieli bugetare

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile măsuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor până la venituri de până la 60.000 euro pe an și de 3% dacă veniturile depășesc această sumă. Guvernul a renunțat la impozitarea cu 16% pe profit dacă rata de rentabilitate trece de 30%. Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Și băncile vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Scutirea de impozit în IT se menține doar pentru venituri sub 10.000 lei brut și se introduce plata CASS în agricultură, construcții și industria alimentară.

De asemenea, actul normativ prevede reducerea numărului total de funcţii de conducere, condiţionează acordarea voucherelor de vacanţă de nivelul salariului și limitarea nivelului sporurilor. Se majorează acciza la alcool şi tutun, crește TVA de la 5% la 9% pentru locuințe, panouri fotovoltaice, iar pentru produsele cu un conținut ridicat de zahăr TVA crește de la 9% la 19%. De asemenea, Coaliția a decis să introducă o taxă de 0,3% pentru imobilele mai scumpe de 500.000 de euro și mașinile cu o valoare de peste 75.000 de euro. Taxa se va aplica pentru suma care reprezintă diferența dintre plafon și valoarea proprietății. Legea mai instituie o cotă de impunere de 70% pentru veniturile nejustificate.

Impactul bugetar al acestor măsuri, cele fiscale intrând în vigoare de anul viitor, va fi de aproape 20 miliarde lei în 2024, de peste 23 miliarde în 2024, de peste 25 miliarde în 2025 şi 2026 şi de aproape 23 miliarde lei în 2027. Pentru anul acesta, prin măsurile de reducere a chletuielilor bugetare se asigură un impact de doar 631 milioane lei. Documentul a fost făcut public marţi dimineaţă de Ministerul Finanţelor.

OUG pentru aplicarea imediată a modificărilor fiscale

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care, odată adoptat, ar permite introducerea de impozite și taxe noi, dar și majorarea celor existente, fără să mai fie nevoie de așteptarea perioadei de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În data de 19 septembrie, pe site-ul Ministerului Finanțelor a fost publicat proiectul OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În document se explică "situația financiară dificilă a României" și motivele modificării propuse, precum faptul că România se află în procedură de deficit excesiv, dar și deoarece prognoza de deficit bugetar pentru anul 2023 de 6,84% din PIB nu se înscrie în angajamentul României față de Comisia Europeană.

Editor : A.C.