Încă o voce sugerează candidatura lui Tăriceanu la prezidențiale

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sâmbătă, la Ploieşti, că 2019 trebuie să fie anul în care ALDE va da „primul preşedinte român şi liberal”, aluzie la președintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, în condițiile în care și vicepreședintele formațiunii, Grațiela Gavrilescu, a făcut declarații în acest sens, iar Călin Popescu-Tăriceanu însuși a spus că se va consulta cu colegii săi de partid în privința unei eventuale candidaturi.

Pe de altă parte, ALDE și-a întețit atacurile asupra președintelui Klaus Iohannis. Călin Popescu Tăriceanu a avut declarații virulente, sâmbătă, la adresa șefului statului în discursul pe care l-a rostit la Congresul extraordinar al PSD.

La rândul său, europarlmentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sâmbătă, la Ploiești, că decorarea de către preşedintele Klaus Iohannis a unor înalţi oficiali olandezi reprezintă o „umilinţă” şi o „lipsă de demnitate”, relatează Agerpres.



„Ce ghinion (...) să ai o ţară condusă de un om care ieri decora înalţi oficiali olandezi! Un fost prim-ministru al cărui partid în 2006, când Olanda vota aderarea României la Uniunea Europeană, s-a opus şi a votat împotriva aderării noastre, iar ieri preşedintele nostru l-a decorat pe acest oficial pentru contribuţia la aderarea României la Uniunea Europeană. Câtă umilinţă şi câtă lipsă de demnitate! E datoria noastră să reclădim şi să reconstruim demnitatea şi mândria naţională. (...) ALDE face asta în fiecare zi!”, a spus Nicolai, în discursul susţinut la conferinţa de alegeri a ALDE Prahova.



În context, aceasta a precizat că 2019 trebuie să fie anul în care ALDE va da „primul preşedinte român şi liberal”.



„Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an în care ne vom alege preşedintele. Va fi un an în care vom încerca să uităm de bătăliile pentru democraţie pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le mimează, de bătăliile pentru libertate, pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le simulează. Noi am reuşit să fim ceea ce suntem astăzi pentru că noi credem în dreptate, pentru că noi credem în libertate. (...) Cred că anul viitor va fi anul ALDE, anul singurului partid liberal care crede în valori, care le continuă în istorie (...). 2019 sper să fie anul primului preşedinte liberal autentic, şi român, şi liberal. E nevoie să gândim la viitor”, a mai afirmat Nicolai.