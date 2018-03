Tăriceanu: Nu vă lăsați impresionați de știrile false despre sondaje, suntem mai puternici decât statul paralel

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a sfătuit pe partenerii social-democrați, la Congresul extraordinar al PSD, să nu se lase impresionați de știrile „false” despre scăderea popularității lor în sondaje și i-a asigurat că sunt mai puternici, împreună, decât statul paralel, iar Klaus Iohannis n-o să câștige un al doilea mandat prezidențial.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a susţinut, sâmbătă, la Congresul PSD, că preşedintele Klaus Iohannis nu va câştiga al doilea mandat şi că „îşi va semna sentinţa” atunci când va ieşi într-o conferinţă de presă şi va anunţa că nu o revocă din funcţie pe şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, relatează News.ro.

„Ziua în care preşedintele va ieşi în conferinţă de presă să spună că nu o revocă pe Kovesi, îşi va semna sentinţa. Nu va câştiga al doilea mandat. Toţi vor şti că preşedintele va face orice ca să salveze un singur om din fruntea instituţiei, pentru că acest om îi înlătură adversarii pe care el nu poate să îi învingă în luptă corectă. Preşedintele crede că îşi asigură al doilea mandat, dar va arăta doar că este preşedintele statului paralel, şi nu al României”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu în discursul său de la Congresul PSD de sâmbătă.

Liderul ALDE a lăudat activitatea Parlamentului în ceea ce priveşte dezbaterea şi adoptarea modificărilor legilor justiţiei, spunând despre aceste noi legi că reprezintă o lovitură împotriva statului paralel.

„Parlamentul şi-a luat rolul în serios de putere legiuitoare, a modificat legile justiţiei. Aceste legi reprezintă o lovitură statului paralel, pentru că ele vor opri abuzurile şi vor oferi magistraţilor oneşti armele necesare. Numeroasele manipulări ale statului paralel au fost minciuni, legile justiţiei nu afectează lupta împotriva corupţiei”, a mai spus Tăriceanu.

De altfel, în discursul său, liderul ALDE l-a atacat de mai multe ori pe președintele Iohannis și a menționat „statul paralel”:

„Dragi colegi, dragi delegaţi, este pentru mine o mare onoare să am posibilitatea să mă adresez în cadrul Congresului Extraordinar al PSD. Vă invit pentru început, însă, să vă amintiţi ceva care nu a trecut de multă vreme, şi anume momentul decembrie 2016. Vreau să va aduc aminte de tot circul făcut de preşedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coaliţiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marionetă, aşa-numitele acţiuni la rupere, cum sunt cunoscute în limbajul de specialitate (...) Am înţeles că pentru Guvernul nostru nu vor urma zile simple şi din ceea ce am văzut de un an şi câteva luni încoace, iată că această impresie pe care o aveam atunci s-a confirmat din păcate. Eram şi suntem şi acum într-o luptă complicată împotriva statului paralel. Se pare că această cursă nu este o cursă de sprint de 100 de metri, este mai degrabă un maraton (...) Orice Congres este şi un moment de bilanţ, dar mesajul meu pentru dumneavoastră este acela că suntem pe un drum bun”, a declarat Tăriceanu.

El a spus că și echipa făcută cu Liviu Dragnea este una bună.

„Am făcut o foarte bună echipă cu Liviu Dragnea, care funcţionează foarte bine. Există o bună colaborare şi la nivelul parlamentarilor şi am convingerea că trebuie să continuăm împreună pe acest drum, trebuie să le transmitem cetăţenilor că avem convingerea că vom câştiga, îndreptând aceste lucruri strâmbe”, a continuat acesta.

Tăriceanu a vorbit şi despre creşterea economică şi afirmă că raportul Comisiei Europene privind creşterea economiei trebuie remarcat.

„Această creştere economică nu a venit din senin, este la fel de important că această creştere a fost făcută fără a crea dezechilibre, în pofida zvonurilor. Trebuie remarcat raportul CE în legătură cu performanţa economică. Spuneam că este important să vedem ce facem cu această creştere economic. Primul obiectiv este de a creşte veniturile salariaţilor şi pensionarilor. Preşedintele nu înţelege că există competiţie între ţările europene. Iohannis s-a făcut preş în faţa omologului francez. Acest lucru vorbeşte de la sine pentru atitudinea pe care o are preşedintele. Vreau ca firmele româneşti, ca românii să beneficieze de aceleaşi avantaje ca lucrătorii din celelalte ţări europene”, a mai afirmat liderul ALDE, citat de News.ro.