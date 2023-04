Iohannis a avut patru zile libere în America de Sud. Paleologu: „Mediocritatea programului surprinde”

Președintele Klaus Iohannis este într-un turneu oficial în America Latină. A mers în vizită oficială în Brazilia și Chile, mâine merge în Brazilia. Pe agendă sunt întâlniri cu șefii acestor state și cu oficiali de rang mai mic. „E bine ca președintele să facă vizite oficiale, dar mediocritatea programului surprinde”, a spus la Digi24 fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu.

Prima oprire a fost pe 18 aprilie, în Brazilia. S-a întâlnit cu omologul său, Lula da Silva, în capitala țării, Brasilia, și a vizitat un muzeu dedicat orașului, o capodoperă de arhitectură modernistă.

A doua zi, pe 19 aprilie, Klaus Iohannis a mers la Rio de Janeiro, unde s-a întâlnit cu viceguvernatorul statului și cu viceprimarul orașului, oficiali de rang inferior. Apoi a depus o coroană de flori la monumentul soldaților brazilieni căzuți în Cel De-al Doilea Război Mondial.

Următoarele două zile lipsesc din program. Una este dedicată probabil zborului din Brazilia în Chile - de la Rio la Santiago, un zbor de șase ore. Dar o zi este un mister complet. O asemenea fereastră poate fi considerată bizară pentru o vizită externă a unui șef de stat.

Sâmbătă, 22 aprilie agenda președintelui se completează cu primirea de către președintele Chile, Gabriel Boric, semnarea unui memorandum, declarații de presă comune și Dejun oficial. Din nou, pentru duminică și luni agenda e goală.

Cum se compară această vizită cu agenda altor șefi de stat?

Lula da Silva a început ieri o vizită de stat în Portugalia. Se întâlnește cu omologul de la Lisabona și participă la un summit, unde vor fi semnate noi documente de colaborare. Azi dimineață a deschis un forum de afaceri în regiunea Porto, iar seara, va participa la o decernare de premii. Marți își începe vizita oficială în Spania.

Alt exemplu este vizita președintelui Poloniei, Andrei Duda, în Emiratele Arabe Unite, de luna trecută. Timp de trei zile, în fiecare zi, au fost activități, chiar mai multe pe zi.

Emmanuel Macron a stat patru zile în China, pline de activități, s-a întors în Franța, cu tot cu escala în România, a stat o zi acasă, apoi a plecat două zile într-o vizită de stat în Olanda. La fel, a avut program de dimineață până seara.

Un exemplu extrem este Joe Biden. În ultima zi a călătoriei în Irlanda, a avut programul stabilit la minut - aproape 12 ore.

Fostul ministru al Culturii Theodor Paleolgu spune că „în sine, e bine că președintele călătorește, că face vizite, e activ”.

„Problema este că Iohannis e acolo cum îl știm și aici, adică o personalitate mediocră, cenușie, care nu are de comunicat absolut nimic. În program nu avem nicio conferință, un discurs. E o întâlnire cu viceguvernatorul din Rio – care e foarte puternic, e o persoană importantă. De asemenea, e foarte bine că se duce în Chile, e bine că vizitează America Latină, însă nu ai impresia că ar urmări cu adevărat un scop. Am impresia că și ambasadorii și-au făcut prost treaba. Am impresia că mai degrabă au căutat un pretext ca să justifice o deplasare”, a spus Paleologu.

„Încă o dată, e bine ca președintele să facă vizite oficiale, dar mediocritatea programului surprinde. Și dacă știm și personajul, ne dăm seama că nu e foarte util. Bun, au văzut și ei fața unui președinte român. Dar asta e tot. Nu am impresia că ar avea o altă finalitate. Nu e vorba de contracte foarte serioase, pentru că nu avem o relație strânsă cu America Latină, să te aștepți să fie cine știe ce proiecte comune”, a adăugat el.

