Iohannis, după întâlnirea cu liderii UE pe tema Ucraina: Trebuie să rămânem uniți. Suntem pregătiți și în cazul unui flux de migranți

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seară, că cea mai importantă concluzie după întâlnirea cu liderii UE din Consiliul European despre situația din jurul Ucrainei este că „trebuie să rămânem uniți și în eforturile diplomatice, economice și suntem între timp pregătiți să luăm orice măsură se impune împreună, atunci când situația în teren se schimbă”. De asemenea, Iohannis a spus că România este pregătită și pentru un eventual flux de migranți care va veni din Ucraina în cazul unui conflict armat.

„Astăzi am venit la Bruxelles, unde am avut o întâlnire în format Consiliul European dedicată situației de la granița Ucrainei cu Rusia, o problemă pe care noi ne preocupă foarte mult, dar și pe ceilalți evident. A fost o întâlnire scurtă, fiindcă am avut summit-ul (UE-Africa – n.red.). A fost o întâlnire foarte bună.

Cea mai importantă concluzie din întâlnire pe Ucraina și flancul estic a fost că trebuie să rămânem uniți și în eforturile diplomatice, economice și suntem între timp pregătiți să luăm orice măsură se impune împreună, atunci când situația în teren se schimbă. Orice se va întâmpla, vom reacționa adecvat împreună. Este cel mai important și cel mai puternic mesaj.

Dacă situația se schimbă, reacțiile vor fi comune. UE are pachete de reacții pregătite și acestea vor fi puse în practică.

Dar fiecare are și probleme foarte concrete. De exemplu, noi avem peste 600 de kilometri de graniță cu Ucraina și este posibil să apară un flux de migranți și suntem pregătiți pentru această situație.

În chestiuni de impact economic, suntem pregătiți, avem și noi măsuri specifice pregătite. Dar ne dorim o soluție diplomatică. Nu-și dorește nimeni sancțiuni. Ne dorim ca situația de pe flancul estic să fie detensionată prin dezescaladare și prin calmarea tensiunilor”, a afirmat Klaus Iohannis, joi seară, de la Bruxelles.

Șeful statului a precizat că a discutat miercuri seară cu președintele francez Emmanuel Macron despre grupul de luptă NATO care va fi format pe teritoriul României.

„Rămânem implicați. Franța își dorește să fie națiune-cadru. Ne dorim ca acest grup de luptă, «battle group», cum se numește în NATO, să fie poziționat în România. Suntem pregătiți, știm unde va fi poziționat acest battle group, însă încă nu este aprobat formal la nivel NATO. Suntem optimiști că aliații vor agrea acest format. Discuțiile se vor purta în primăvară. Când totul va fi rezolvat și clarificat, vom putea să facem și declarații publice despre cine participă, unde vor fi poziționați și alte detalii interesante pentru publicul din România, dar chiar acum încă nu”, a mai spus acesta.

Editor : Alexandru Costea