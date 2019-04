Klaus Iohannis a vorbit la telefon cu Viorica Dăncilă. Au stabilit ca decretele pentru miniștrii interimari să fie semnate miercuri

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la telefon cu premierul Viorica Dăncilă. Cei doi au stabilit ca Iohannis să semneze azi decretele pentru miniștrii interimari, potrivit surselor digi24.ro. Miniștrii interimari sunt Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Românii de pretudindeni.

Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Viorica Dăncilă a încercat să vorbească la telefon cu preşedintele Klaus Iohannis. Nu a reușit, deoarece șeful statului era într-o întâlnire, potrivit surselor digi24.ro. Viorica Dăncilă caută să-l convingă pe şeful statului să fie de acord cu remanierea Guvernului, aşa cum a fost propusă de PSD săptămâna trecută. Marți, premierul

a respins propunerile din partea PSD pentru ministerele Justiției, Fondurilor europene și pentru Românii de pretutindeni. Persoanele propuse nu sunt pregătite și nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste posturi, a spus șeful statului. Este vorba despre Eugen Nicolicea, Oana Florea şi Tit Liviu Brăiloiu. La câteva ore după această informație, președintele Iohannis anunța într-o conferință de presă că

„Am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de-a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea mare nevoie, nu are nimic de-a face cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Ca atare mi se pare că este această remaniere neavenită”, a declarat Klaus Iohannis.

PSD anunța că va numi miniștri interimari pentru portofoliile Justiției, Fondurilor Europene și Românilor de pretutindeni. PSD i-a propus pe Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Românii de pretudindeni, iar premierul Dăncilă a anunțat că va trimite chiar în cursul serii propunerile către Cotroceni. La scurt timp de la această conferință de presă,

„Prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră inacceptabilă şi lipsită de fundament decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Totodată, premierul a luat act de decizia preşedintelui de a nu da curs demisiilor ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, respectiv a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

