Klaus Iohannis, atac dur la PSD: E o guvernare antiromânească

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că, dacă PSD doreşte să dea legea de amnistie şi graţiere „ca să-l scape pe infractorul Dragnea de puşcărie” şi să dea legi ca să-i ţină pe români cu forţa în interiorul graniţelor, aluzie la declarațiile lui Eugen Teodorovici, atunci „această guvernare, această abordare pesedistă este una antiromânească”. Dacă Eugen Teodorovici este încă în funcţie, asta arată că declaraţia sa este agreată de PSD, a mai spus Klaus Iohannis.

Întrebat despre declaraţia ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, privind limitarea la cinci ani a dreptului de a lucra într-o ţară UE, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat: „Sper că nu folosesc o expresie nepotrivită. Când am citit acea ştire, ca să spun aşa, am luat act cu stupefacţie de propunerea unui membru marcant PSD de a sechestra pe români în interiorul graniţelor ţării. Aşa ceva s-a întâmplat doar pe vremea comuniştilor. Este extrem, extrem de inoportună o astfel de abordare şi mă îngrijorează foarte mult. Dacă asta doreşte PSD, să dea legea de amnistie şi graţiere să-l scape pe infractorul Dragnea de puşcărie şi să dea legi ca să-i ţină pe români cu forţa în interiorul graniţelor, adică să anuleze pentru care noi cu toţii am luptat decenii, atunci nu pot să spun decât că această guvernare, această abordare pesedistă este una antiromânească”.

„În orice ţară normală, un ministru care face astfel de declaraţii şi nu are acoperire politică, a doua zi pleacă. Faptul că nu a plecat mie îmi arată că asta este o abordare agreată de PSD şi acest lucru mă supără foarte tare şi cred că în acelaşi fel supără pe milioane de români. Cum poate PSD să-şi imagineze că dreptul la liberă circulaţie şi dreptul la muncă pe care l-au câştigat românii cu greu poate fi anulat doar aşa că un partid îşi doreşte nişte soluţii total ieşite din tiparele europene”, a subliniat preşedintele.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a spus, marţi, în cadrul unei dezbateri în Parlament, că doreşte limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra într-o ţară membră a Uniunii Europene (UE), în contextul în care angajaţii plecaţi din România, la muncă în Germania, nu se mai întorc „în veci”. El a precizat că trebuie să existe un permis de muncă în acelaşi timp, în toate statele membre UE, astfel ca angajaţii să fie obligaţi să migreze.

Ministrul Finanţelor Publice a declarat, miercuri, despre limitarea dreptului la muncă în Uniunea Europeană că a avut o exprimare nefericită, el fiind profund „pro-european”. Teodorovici a reiterat ideea ca românii să aibă drepturi egale oriunde în Europa.

(text: News.ro)

