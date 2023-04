Klaus Iohannis, despre războiul din Ucraina: Trebuie să convingem părțile beligerante să înceapă negocieri de pace

Președintele Klaus Iohannis a declarat că războiul din Ucraina afectează economiile din toată lumea și trebuie "să găsim o soluţie pentru a convinge părţile beligerante să înceapă negocieri de pace", adăugând că această problemă globală trebuie "rezolvată prin diplomație".

Președintele a făcut aceste declarații după întâlnirea pe care a avut-o la Buenos Aires cu omologul său argentinian Alberto Fernandez.

"În ce priveşte războiul din Ucraina, război pornit de Rusia împotriva Ucrainei, am discutat (cu Alberto Fernandez n.r.) cred că din 60 de minute cât am stat împreună, jumătate despre război. Suntem amândoi foarte îngrijoraţi şi amândoi condamnăm războiul de agresiune, dar trebuie să căutăm şi capătul celălalt, să găsim o soluţie pentru a convinge părţile beligerante să se aşeze şi să înceapă negocieri de pace. Impactul economic al acestui război este semnificativ, foarte mare în UE, dar efectele şi valurile de şoc merg peste tot. Se simt şi în economia argentiniană şi în celelalte state latino-americane în care am fost (...). Deci cu atât mai mult este o problemă globală. Nu este cum spun unii eronat o problemă europeană. Este o problemă globală şi trebuie rezolvată prin diplomaţie, în cadrul arhitecturii internaţionale recunoscute", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a spus că războiul de la granița țării noastre nu este un motiv pentru ca investitorii să aibă temeri, afirmând că în România "lucrurile merg foarte bine".

"În România, oportunitățile sunt enorme. Să nu-și imagineze cineva că din cauza războiului în România lucrurile merg prost. Nu, în România lucrurile merg foarte bine. Și pot să vă spun că România este una dintre economiile care, cu toate că este lângă război, crește. Crește în fiecare an. Avem investiții foarte multe și domnului președinte i-am transmis că invităm investitorii argentinieni în prima fază să ne cunoască, să vină, să vadă. (...) Peste tot în lume există oportunități și părerea mea și a președintelui Fernandez este să fructificăm aceste oportunități, în primul rând, între țări prietene unde lucrurile pot funcționa foarte bine", a spus Iohannis.

Editor : D.R.