Elena Lasconi a vorbit miercuri seară, în exclusivitate la Digi24, despre sondajul intern cu privire la stabilirea candidaților pentru alegerile parlamentare, unde au răspuns doar 10% dintre cei chestionați. Președinta USR nu consideră că asta este o înfrângere, pentru că „ești înfrânt sau ești câștigător, când ești într-o luptă. Eu nu eram într-o luptă. Eu am considerat că trebuie să adresez o întrebare ca să văd dacă într-adevăr toți membrii sunt pe aceeași lungime de undă. Și iată că nu sunt”, a spus Lasconi.

Cosmin Prelipceanu: Ați făcut o propunere, v-ați fi dorit ca toți membrii USR să voteze listele candidaților la parlamentare. Ați și făcut un sondaj, câți oameni au fost de acord cu această propunere?

Elena Lasconi, președintele USR: Au fost puțin peste 10% care au votat. Nu „DA”, ci „DA” și „NU”. E adevărat că din cei 10%, 85% dintre ei au votat „DA”.

Cosmin Prelipceanu: De ce au votat doar 10%?

Elena Lasconi: Nu știu, deși am făcut și o postare pe un grup al USR-ului, care are peste 8.000 de membri, în care le-am spus să verifice inclusiv în căsuța de spam, probabil că sunt concediile, probabil că nu sunt interesați de asta, dar aș vrea să o las nivel de bucătărie internă. Știți de ce? Eu nu mi-am dorit, nu a venit de la mine, eu nu visez noaptea și vin cu o propunere către membrii USR.

Am primit mai multe telefoane, mesaje, am vorbit cu mai mulți colegi de-ai mei care spuneau despre lucrurile acestea, și atunci am vrut să văd care este pulsul întregului partid, pentru că eu nu reprezint doar Biroul Național și parlamentarii USR, ci întreg partidul.

Nu este relevant felul în care s-a votat. Semnalul ar putea să fie că sunt interesați de campania externă, asta e lucru bun, dar, pe de altă parte, astăzi am ajuns la un consens în BN cu următoarea propunere – alegerile care deja au fost nu le mai sucim, nu facem congres... Dar există opțiunea pe care să o facă președinții de filiale județene, acolo unde nu s-au organizat alegeri, ca numărul delegaților să fie egal cu numărul membrilor. Adică ar putea să voteze toți. Ei pot să opteze.

Nu putem să facem o obligație din asta, pentru că nu a intrat în Congres.

Cosmin Prelipceanu: Dumneavoastră spuneți așa - „Democrație pentru toți, nu doar pentru unii. Am promis să construim USR și România, asta facem. Dacă vrem curățenie în țară, atunci trebuie să începem cu partidul. Și spuneați – haideți să votăm toți membrii USR pentru lista candidaților la parlamentare.

Elena Lasconi: Am spus „răspundeți la următoarea întrebare” și aveau două opțiuni – DA sau NU. Nu i-am încurajat să voteze într-un anumit fel, pentru că nu ar fi corect.

Am credința că dacă s-ar întâmpla acest lucru, și sigur vom modifica statutul pentru asta, dar nu cred ca anul acesta, am credința că vom obține și rezultate mai bune la toate alegerile, dacă alegem candidații cu votul tuturor. Eu asta cred.

Cosmin Prelipceanu: Dacă au votat doar 10%, înseamnă restul v-au boicotat?

Elena Lasconi: Nu! Nu au fost interesați, sau deja sunt în stradă să monteze corturi, deja au alte preocupări. Categoric, nu.

Cosmin Prelipceanu: Sau sunt lideri în USR care vă poartă sâmbetele?

Elena Lasconi: Ar fi păcatul lor. Nu cred că se poate vorbi despre asta. Da, e adevărat, unora nu le-a convenit pentru că, avem inclusiv filiale mai micuțe, unde, de exmplu la Covasna, președintele de acolo se plângea că abia a reușit să facă adunare generală și că ar fi îngrozitor să o ia de la capăt cu conferința județeană. De asemenea, cei care deja au făcut alegerile erau supărați că iarăși trebuie să o ia de la capăt. Nu e ușor să faci cvorum ca să votezi prima dată delegații la Conferința județeană, unde se și cheltuie niște bani.

Cosmin Prelipceanu: Dominic Fritz este printre liderii care nu sunt de acord cu dumneavoastră? El spune că bucătoria internă a USR trebuie să fie modificată, problemele trebuie să fie abordate după alegeri. „Nu să inspectăm propriul buric, ci să livrăm pentru români” a spus el.

Elena Lasconi: Eu chiar cu asta mă ocup. Și Dominic nu a fost până acum în campanie, dar sunt absolut sigură că o să fie din săptămânile următoare. Fiecare dintre colegi a fost în vacanță, eu nu mi-am permis asta în ultimii cinci ani. El avea niște argumente statutare foarte clare.

Dacă votau peste 50% din colegi, și peste 50% ar fi fost cu „DA”, aș fi făcut Comitetul Politic, aș fi organizat și un Congres, pentru că asta ar fi fost dorința colegilor mei. Dar nu s-a întâmplat asta.

Eu nu am așteptări. Dar privesc, ascult și apoi iau o decizie pe care eu o consider corectă. E foarte interesantă asta cu „corectă”, pentru că de fiecare dată tinzi să fii subiectiv. Dar cred că a fost o decizie înțeleaptă să-i întreb, măcar să știu cum stăm. Și dacă atâta interes are o asemenea chestiune...

Voi continua cu astfel de întrebări referitoare și la alianțe, și la alte spețe.

Cosmin Prelipceanu: Sunteți înfrântă, pentru că 90% nu au vrut să răspundă chestionarului, pentru că liderii, în ședința de astăzi au decis altceva decât v-ați fi dorit dumneavoastră?

Elena Lasconi: Păi, nu. Au decis ce le-am propus eu. Ești înfrânt sau ești câștigător, când ești într-o luptă. Eu nu eram într-o luptă. Eu am considerat că trebuie să adresez o întrebare ca să văd dacă într-adevăr toți membrii sunt pe aceeași lungime de undă. Și iată că nu sunt. Nu s-a întâmplat acest lucru. Cred că cu asta am spus cam tot.

