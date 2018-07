Liderii politici şi-au sporit averile anul trecut

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, are acum în proprietate şase apartamente şi o casă, Traian Băsescu a cumpărat titluri de stat de peste un milion de lei. Tot atât a încasat soţia lui Victor Ponta în schimbul mai multor terenuri. Declaraţiile de avere ale liderilor politici mai arată că familia lui Kelemen Hunor deţine patru case, iar liderul USR are, împreună cu soţia, trei apartamente.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a cumpărat de la Ministerul de Finanţe, în trei tranşe, titluri de stat de peste un milion de lei. Anul trecut, veniturile sale au fost de peste 300.000 de lei. A primit o indemnizaţie de la Senat de 130.000 de lei, o pensie de aproape 45.000 de lei, dar şi pensia de fost preşedinte în valoare de 132.000 de lei. Datorită terenurilor de la Nana, familia Băsescu a mai obţinut 50.000 de lei.

Călin Popescu Tăriceanu a moştenit de la mama sa două apartamente. Mai avea trei în Bucureşti, plus unul în Năvodari, dar şi o casă de 455 de mp în Snagov. Are mai multe maşini de colecţie, iar anul trecut a primit donaţie de la rude pentru copii în valoare de peste 33.000 euro, 13.762 de lei şi 1.181 de dolari. Este proprietar şi peste două terenuri în Snagov cumpărate în 2002 şi 2013.

Soţia fostului premier Victor Ponta, Daciana Sârbu, a vândut în august anul trecut 35 de hectare de teren agricol în Sânnicolau Mare. A primit pentru acest teren moştenit peste un milion de lei Europarlamentarul a vândut şi un apartament moştenit în Arad, obţinând 19.500 de euro pentru el. Victor Ponta şi Daciana Sârbu au 2 apartamente, dar şi două case la Cornu. Victor Ponta menţionează în declaraţia de avere şi un antecontract de vânzare cumpărare pentru un imobil în valoare de 200.000 de euro.

Dan Barna, liderul USR, are două apartamente în Sibiu şi unul în Bucureşti. Are datorii către bancă de peste 200.000 de lei, dar anul trecut a deschis un cont în care are peste 350.000 de lei. Soţia lui Dan Barna a obţinut un salariu anual de peste 350.000 de lei în 2017, în timp ce deputatul a adus în casă peste 90.000 de lei.

Preşedintele UDMR a cumpărat anul trecut împreună cu soţia sa o casă în Cluj, de aproape 120 mp. Soţia mai deţine o casă de 200 de mp în judeţul Harghita. Ei mai au cote din alte două case. Kelemen Hunor a avut anul trecut o indemnizaţie de peste 87.000 de la Camera Deputaţilor, dar şi un salariu de 87.400 în calitate de preşedinte UDMR.

În declaraţia de avere a lui Liviu Dragnea nu apar modificări faţă de precedenta. Are un teren în Turnu Măgurele de 2.913 mp, un apartament tot în Turnu Măgurele de 80 mp şi două maşini: una cumpărată în 2006 şi alta primită donaţie în 2009. Salariul său în fruntea Camerei Deputaţilor a fost în 2017 de aproape 162.000 de lei.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Etichete:

,

,

,

,