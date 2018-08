Liviu Dragnea dezvăluie cu cine a vorbit la telefon în timpul violenţelor din 10 august

Liviu Dragnea a declarat marţi seară că în data de 10 august, ziua protestelor violente din Piaţa Victoriei, a vorbit la telefon cu premierul Viorica Dăncilă, cu Călin Popescu Tăriceanu şi cu alţi câţiva colegi, dar nu cu ministrul de Interne, Carmen Dan.

„În 10 august am vorbit la telefon cu premierul, nu cu ministrul de interne, doamna premier era plecată, constituţional cred, am discutat despre ce se întâmplă, urmărea pe tabletă ce se întâmpla.

Cu doamna ministru nu am vorbit, că nu am vrut să interferez, nu am sunat, nu m-a sunat.

Am mai vorbit şi cu Tăriceanu, la telefon, am mai vorbit şi cu câţiva colegi”, a declarat Liviu Dragnea.

Despre protest, liderul PSD a spus că a fost „o păcăleală cu mitingul diasporei”.

„Am văzut o tentativă de lovitură de stat eşuată, asta se dorea, asta se vorbea pe reţelele de socializare, ajungeau la mine foarte multe ziceri ale unora, vorbeau.

Şi s-a văzut, ce a făcut Iohannis cu acea postare pe Facebook iresponsabilă din partea unui şef de stat, sa descurajezi jandarmii care au acţionat conform legii, conform regulamentelor lor, mult mai slab decât acţionează jandarmii din alte ţări UE sau în SUA.

„Să inciţi la violenţe, acea fată jandarm mai era puţin şi era linşată de nişte brute, cei care dădeau cu pumnii erau oameni? Acolo era vorba de intervenţia nejustificat de mare a jandarmeriei?

Nu a zis unul nimic că au dat foc, incendiau tot ce puteau, dădeau cu orice în jandarmi, erau organizaţi.

Am văzut o tentativă de a da jos guvernul prin violenţă", a spus liderul PSD.

Liviu Dragnea a dezvăluit că în timpul protestelor era la Neptun: „M-am uitat la televizor mai spre seară, pe la 7-8, 8 cred. Nu am primit nicio informare de la serviciile de informații. Nici una. SRI dă informațiile în flux normal președintelui, la restul, selectiv. Primesc foarte puține informații”

