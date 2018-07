Liviu Dragnea îi atacă dur pe "ăştia": Cred că ştiu de ce nu vor să mai fim noi

După ce salariaţii vor avea salarii mai mari, pensionarii vor avea un venit decent, iar firmele din România vor câştiga mai bine, oamenii vor fi mai fericiţi, iar un astfel de popor va fi mai greu de manipulat, susţine preşedintele PSD Liviu Dragnea, care spune că a înţeles de ce "ăştia” nu mai vor coaliţia PSD-ALDE la guvernare. Dragnea a explicat că acesta este singurul motiv pentru care "ăştia” critică partidul şi singurul motiv pentru care există atacuri la adresa lui.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Cred că am înţeles de ce vor ăştia să nu mai fim noi. Pentru că începând cu 2021, când pensionarii or să aibă o pensie, zic eu, decentă şi meritată, pensie sănătoasă, când salariaţii or să aibă salarii mari, când firmele or să o ducă bine, când fermierii or să primească în fiecare an subvenţiile, atunci românii vor fi mai fericiţi. Asta înseamnă că va fi un popor mai greu de manipulat şi un popor în care mai greu se însămânţează această sămânţă a urii. Este principalul motiv pentru care ăştia nu ne mai vor. Principalul motiv şi pentru ce mi se întâmplă mie şi nu numai mie. M-am tot gândit de ce şi asta este singura explicaţie”, a declarat Liviu Dragnea duminică seară, la România Tv.

Fără să precizeze despre cine ar fi vorba, Liviu Dragnea a spus că "ei” nu vor ca românii să trăiască bine şi "însămânţează o sămânţă a urii".

Liderul PSD a adăugat că ce face coaliţia de guvernare este economie îndreptată spre justiţie socială, nu "magie".

"În campanie am prezentat un grafic foarte simplu. De ce de câte ori guverna PSD erau creşteri şi când guvernau ceilalţi erau scăderi economice? Pentru ca să se poată însămânţa ura pentru că ei niciodată nu vor veni să spună <vrem să trăiţi mai bine>. Nu, <votaţi-ne ca să îi omorâm pe ceilalţi >, acesta a fost sloganul lor acoperit, cu lupta anticorupţie, cu orice legat de justiţie, cu absolut orice să-şi acopere eficienţa şi faptul că nu vor ca lumea să trăiască mai bine. Ce prezentăm noi nu e magie, cum spune Iohannis. Este economie pură, dar este economie îndreptată spre justiţie socială, spre dorinţa de a da beneficiu tuturor românilor din creşterea economică. Nu creştere economic, venituri mici şi alea împărţite prost şi nedrept”, a mai spus Dragnea.

El a afirmat că oricine a fost preşedintele PSD a fost ţinta atacurilor, dar că niciodată nu a mai fost o astfel de campanie critică cum a fost cea din ultimul an şi jumătate.

"Ei numai pe ură au câştigat. Când a câştigat Băsescu în 2009, tot pe ură împotriva lui Mircea Geoană a câştigat. Când a câştigat Iohannis, tot pe ură împotriva PSD-ului a câştigat”, a adăugat Dragnea.

Liderul PSD a prezentat, la România TV, noua formulă de calcul a pensiilor din în viitoare lege, care se va aplica din 2021, şi ritmul de creştere a pensiilor în următorii ani. El a susţinut că "s-au spus mii de minciuni" despre noua lege a pensiilor şi a îndemnat Guvernul ca din luna august să înceapă dezbateri pe noua lege a pensiilor.

Potrivit lui Dragnea, noua lege va îndreapta inechităţile istorice, pentru că acum oameni cu stagii egale, cu condiţii similare, au pensii diferite. "Asta e o inechitate care va fi îndreptată. Este o lege a justiţiei sociale. (...) Toate pensiile vor creşte", a declarat Liviu Dragnea, susţinând că noul act normativ va mări şi ritmul de creştere a pensiilor.

Potrivit lui Dragnea, noua formulă de calcul este următoarea: numărul de puncte acumulat se împarte la 35 (stagiul de cotizare) şi se înmulţeşte cu punctul de pensie.

