Ludovic Orban, contrat din interiorul PNL. Bolojan: „Nu aceasta este soluția”

Declaraţie suprinzătoare a unuia dintre prim-vicepreşedinţii Partidului Naţional Liberal. Ilie Bolojan nu este de acord cu iniţiativa şefului PNL, Ludovic Orban, pe care nu ar fi prezentat-o înainte forului de conducere al partidului. „Nu aceasta este soluţia”, a spus, vineri, primarul din Oradea.

„Domnul Orban nu s-a consultat în interiorul partidului când a luat această decizie. Eu personal nu sunt adeptul unor astfel de plângeri, vă spun foarte deschis. Şi nu poţi să faci o separaţie între calitatea de primar al oraşului Oradea, de exemplu, şi de persoana fizică. Eu sper că are elemente cât se poate de clare pe care se bazează când a făcut acest lucru”, a declarat liderul liberal.

Preşedintele PNL Bihor a vorbit despre această situație folosind o analogie din domeniul automobilistic:

„Înţeleg că suspectăm un şofer că a depăşit viteza legală maxim admisă. Conform percepţiei publice, se pare că acest şofer, doamna Dăncilă, nu are nici permis de conducere şi nici nu cunoaşte maşina pe are vrea s-o conducă. Mie mi-e greu de crezut că depăşeşte viteza legală dacă, atunci când trebuie să treacă strada, trebuie ţinută de mână. Dar asta e situaţia. E bine ca, atunci când ne gândim să punem şoferi la maşinile ţării, ale unor oraşe sau ministere, să aibă, totuşi, permis de conducere, să mai fi condus câţiva kilometri înainte, altminteri este doar o problemă de timp până ce maşina va intra într-o coliziune. Iar cei mai afectaţi sunt pasagerii din spate, care sunt nevinovaţi. De claxonat, toată lumea ştie să claxoneze. Deci premier ar trebui să fie unul care poate trece strada de unul singur, altfel nu-l bagă nimeni în seamă. Pentru astfel de poziţii, să ne gândim bine, să nu devenim ridicoli. Indiferent de partid”, a spus Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iaşi, că a depus, în „calitate de cetăţean al României”, o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea.

Liderul liberal a precizat că aceste fapte sunt legate de pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întâmplat după adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

