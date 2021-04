Ludovic Orban: Orice ministru trebuie să știe că dacă își atacă premierul trebuie să aibă bagajele făcute și demisia scrisă

Liderul PNL Ludovic Orban a transmis un avertisment dur, sâmbătă, către miniștrii care lansează atacuri la adresa premierului Florin Cîțu. El a atras atenția că miniștrii care îl atacă pe prim-ministru trebuie să aibă bagajele făcute și demisiile scrise.

"Așteptăm să se termine exercițiul acesta de supărare, de orgolii și să fie desemnat un ministru de la USR PLUS care să pună în practică toate obiectivele stabilite prin programul de guvernare.

Orice ministru să știe că, înainte de a-și ataca premierul trebuie să își scrie demisia. Dacă nu și-a scris demisia, trebuie să știe că va pleca acasă exact cum a plecat Voiculescu.

Citește și: Orban: Declaraţiile lui Voiculescu îmi arată că premierul a luat o decizie corectă

În nicio țară democratică din lumea asta niciun ministru nu-și permite să atace premierul. Premierul e cel care conduce guvernul, ca atare, dacă ataci premierul înseamnă că nu mai ai ce să cauți în guvernul respectiv.

Avertizez miniștrii că nu e o chestiune de moft, e obligația premierului de a revoca din funcție orice ministru care atacă premierul. Dacă cineva din guvern vrea să dea declarații critice la adresa premierului întâi să scrie demisia, apoi să dea declarații critice.

Citește și: Barna, nou atac la Cîțu: S-a pregătit din timp pentru o lovitură pe care și-a dorit-o spectaculoasă, dar care s-a dovedit imatură

Nu e o competiție între PNL, USR PLUS, UDMR, grupul minorităților, e o înțelegere pentru guvernarea țării. Nu e un campionat de orgolii între oameni care suferă de vedetism. E vorba de o răspundere uriașă pe umerii noștri.

Orice ministru să știe că, în momentul în care a dat declarații contra premierului trebuie să aibă bagajele făcute", a avertizat Orban.

Citește și: Florin Cîțu, mesaj pentru USR PLUS: Aștept nominalizarea unui ministru la Sănătate cât mai curând

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR PLUS și ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîțu, după demiterea ministrului Voiculescu. Acesta spune despre premier că este „un zombie politic” și că nu mai are încrederea USR PLUS, într-un interviu pentru G4Media.

Liderii USR PLUS cer, după demiterea ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, înlocuirea premierului Florin Cîțu. Aceștia sunt dispuși să îl accepte pe Ludovic Orban în funcția de premier, pe care l-au respins la finalul anului trecut.

Înlocuirea premierului ar presupune demiterea întregului cabinet și reluarea procedurii de învestire a unui nou Guvern.

Editor : Georgiana Marina