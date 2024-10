Marcel Ciolacu amenință din nou că va demisiona dacă PNL pleacă de la guvernare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, pentru Digi24 că își va da depune mandatul dacă liberalii rup coaliția de guvernare. Declarația acestuia vine după ce Nicolae Ciucă a anunțat, luni seară, că alianța cu PSD „se oprește aici” și că reprezentanții PNL rămân în guvern „doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor”.

Nu e prima oară când Ciolacu amenință cu demisia, iar astăzi a declarat că „rămâne consecvent”, iar dacă PNL va rupe Coaliția își „va depune mandatul”. Pe de altă parte, oficial, liberalii nu vor să agite spiritele și susțin că nu iau în calcul ieșirea la de la guvernare în momentul de față, dar recunosc că după alegeri nu mai vor să facă echipă cu PSD.

Elena Crângașu, jurnalist Digi24: „Mâine ar urma să aibă loc, susțin surse, o ședință a liderilor de filială din Partidul Național Liberal, la vila de protocol, la Vila Lac. Din această ședință de urgență, după tot scandalul pe care îl vedem pe scena politică, se vorbește despre ieșirea de la guvernare și că sunt mulți lideri care de-a lungul timpului au criticat această alianță cu Partidul Social Democrat, vine și în contextul în care USR se pregătește să depună o moțiune împotriva Guvernului Ciolacu.

Liberalii iau în calcul, au declarat surse din partid, vor analiza această moțiune, dacă vor semna sau nu, deci nu exclud 100% să nu semneze această moțiune. E foarte important, pentru că vorbim până la urmă despre guvernul din care fac parte și miniștrii Partidului Național Liberal”.

„Coaliţia de guvernare cu PSD se opreşte aici”, a spus aseară Nicolae Ciucă.

‚Este o datorie de onoare și credință față de țara noastră! Coaliția noastră de guvernare cu PSD se oprește aici. Rămânem în Executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile. Sigur că PSD și-ar dori să guverneze singur în următoarea perioadă:- pentru a reintroduce cota progresivă, - pentru a subordona justiția și instituțiile statului, - pentru a direcționa resursele financiare ale bugetului în acțiuni populiste și către clientela din partid. Acest lucru nu se va întâmpla”, a mai spus Ciucă.

Și purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionuț Stroe, susține că acesta este momentul final al actualei alianțe dintre cele două partide.

„Colaborarea politică dintre cele două partide are o limită care înseamnă că noi, liberalii, nu putem avea încredere în continuare în PSD, lucru care a devenit în mod evident limpede în ultimele săptămâni. Coaliția, în sensul politic, nu mai poate funcționa. Noi am negociat de fiecare dată ceea ce a fost rezonabil, ceea ce am considerat că e oportun, ceea ce a avut sens pentru pentru țară, pentru că până la urmă programul politic de guvernare ne-a unit”, a spus Stroe.

Cu toate acestea, PSD nu pare să creadă cuvintele colegilor din Guvern. Purtătorul de cuvânt al social-democraților, Lucian Romașcanu, spune că decizia liberalilor este luată din punct de vedere electoral.

„Oamenii vor judeca tipul ăsta de discurs, pentru că pentru mine, cel puțin, este ceva greu de de explicat. Nici domnul Stroe n-a reușit decât în parte. Nu poți să spui: s-a rupt coaliția de de guvernare, dar noi suntem la guvernare. Îmi imaginez ce în mintea acelor miniștri politici care sunt într-un guvern, iar ei îl au pe șeful dumnealor în opoziție.

A mai încercat și Băsescu să fie și la putere și în opoziție, Rareș Bogdan a fost tot timpul în opoziție, deși era la putere. Asta nu păcălește pe nimeni. Eu cred că totuși românii au apreciat această guvernare, având în vedere că, uitându-se la sondaje, liberalii au decis să meargă pe liste comune la europarlamentare, iar această listă a luat 50%. Asta înseamnă că românii își doresc stabilitate, colaborare și liniște în țară pentru a ne face treaba pe care o avem de făcut”, a spus la rândul său, Romașcanu.

