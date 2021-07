Marcel Ciolacu: Facem congres al PSD la Cotroceni, sau concert

Marcel Ciolacu anunţă că membrii PSD vor protesta în faţă la DNA, dacă Parchetul nu va demara mai multe anchete, printre care și cea legată de cheltuirea fondurilor în pandemie, când majoritatea contractelor de achiziţii se alocau fără licitaţie. Liderul social-democrat a spus la România TV că trebuie să se consulte cu colegii şi cu jurişti pentru a vedea care este cea mai bună formă de organizare pentru protestele anunţate, în condiţiile prevederilor legale discriminatorii privind adunările publice şi private.

Marcel Ciolacu: Numai eu am semnat vreo zece plângeri penale împotriva Guvernului, cu numirile de prefecți, cu noaptea cu ordonanțele. Nu am primit răspuns, eu de ce am zis că o să ne ducem în fața DNA? O să întrebăm, s-au blocat, sunt prea multe în lucru?

În primul rând așteptăm rectificarea bugetară. Există o rectificare corectă, transparentă, prin ministerul de Finanțe, sau o rectificare pe anexe, cu destinație numai către autoritățile conduse doar de PNL și USR-PLUS? Cu acești bani se vor cumpăra voturi la alegerile locale. Vă amintesc că PNL are cel mai mare număr de aleși locali.

Înțeleg că au ceva cu mine, cu Ciuma Roșie, dar ce au cu cetățenii? Așteptăm, rectificarea, pare că va fi în august. Avem o altă problemă, o să stau de vorbă cu colegii mei ca să găsim formula legală: înțeleg că au voie la concerte până la 75.000 de oameni dacă sunt vaccinați. E un drept al omului, nu poți să faci asta. Dar la mitinguri? Ei au congres cu peste 5.000 de oameni, în sală. Iar la miting au voie 500 de oameni în Piața Victoriei. Asta înseamnă democrație pentru ei.

Dacă rămâne această aberație, voi propune să facem un congres al PSD în față la Cotroceni. Ați auzit vreun PSD-ist că împarte oamenii în buni și răi, ca domnul Iohannis? Domnul Chirilă ce face, cântă doar la vaccinați? Aberații. în loc să lase specialiștii, pentru că e clar că este un pariu necâștigat al guvernelor Orban și Cîțu, asta cu vaccinarea, vii și ameninți oamenii că nu au voie la mall. Bă, dar cine ești tu? OMS a spus clar să nu separăm vaccinarea de testare, iar noi cumpărăm 120 de milioane de vaccinuri, dar teste nu mai luăm. A fost șpaga mai bună la vaccinuri decât la teste?

Editor : Liviu Cojan