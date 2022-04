Marcel Ciolacu: Legea offshore va fi depusă vineri în Parlament. Statul va câștiga 60%, OMV și Romgaz - 40%

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că vineri va fi depus la Parlament proiectul legii offshore, sub semnătura sa, a premierului Nicolae Ciucă şi a preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor.

„De la 9:00 dimineaţa am stat până la 11:00, (...) a întârziat şi premierul la şedinţa de Guvern, a început mai târziu, am stat împreună cu ministrul de Finanţe, cu secretarul general al Guvernului şi ministrul Energiei să finalizăm legea offshore. O să mai avem o întâlnire după ora 14:00. Mâine, sub semnătura mea, a domnului prim-ministru Nicolae Ciucă şi a domnului preşedinte Kelemen Hunor va fi depusă, la Parlament, legea offshore, astfel încât să ne încadrăm în perspectiva ca cel târziu în 2027 din Marea Neagră să înceapă exploatarea gazelor", a spus joi Ciolacu, la DCNews.

El a adăugat că proiectul menţionează că statul român va fi prioritar la accesul la aceste zăcăminte de gaze.

„Este o noutate. Întâi cumpără statul român şi companiile româneşti acest gaz, apoi se poate exporta surplusul. (...) Cert este - statul român va câştiga 60%, companiile OMV şi Romgaz, companii de stat, 40% din beneficiile din gazul din Marea Neagră. Noutatea este şi această abordare pe onshore, de mare adâncime, acele zăcăminte majore la mare adâncime descoperite în judeţul Buzău, în judeţul Brăila", a afirmat Ciolacu.

