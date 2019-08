Mesajul Ralucăi Prună pentru Alexandru Cumpănașu: „Te-ai cățărat, în mod indecent, pe tragedia unei familii. Sugerez să stai acasă”.

Raluca Prună, fostul ministru al Justiției din guvernul Cioloș, critică în termeni duri decizia lui Alexandru Cumpănașu de a candida la alegerile prezidențiale din acest an.

Reacția Ralucăi Prună, postată într-un mesaj pe Facebook, vine după ce Alexandru Cumpănașu a cerut opinia publicului legată de intenția sa de a candida la funcția supremă în stat. Mai exact, „opinia cuiva care te știe de prin 2004”, după cum precizează fostul ministru al Justiției.

„Când eu eram la Delegația Comisiei Europene, responsabilă pentru Justiție, Afaceri Interne si Anti-corupție, și tu ai apărut de nicăieri cu un ONG căruia Ministerul de Interne ii oferea spațiu gratis in sediul său. Nu am înțeles atunci, nu înțeleg nici acum ce anume te recomandă. Nu am înțeles nici atunci, nici acum, cum se împăca activitatea civică cu statul gratis in sediile instituțiilor de stat”, a spus Prună.

„E indecent atunci să urli acum că reforma instituției a eșuat când tu erai acolo de vreo 15 ani exact ca să o reformezi”, a mai adăugat fostul ministru.

În legătură cu criza de la Caracal, Raluca Prună crede că Alexandru Cumpănașu s-a cățărat „în mod indecent pe tragedia unei familii”.

„Familia ta prin alianță, potrivit datelor publice. Ai jucat prost, cu tușe prea groase, urlând, șocul în fata unei poliții politizate, incompetente în marea sa parte. Ți-ai pierdut suflul în fața camerelor din cauza incompetenței forțelor de aplicare a legii (poliție, parchete). Spui ca ai participat însă la luarea unor decizii, la sentințe publice (cred în parchetul X și nu cred in parchetul Y), la preluări de mandate ministeriale la Interne, la elaborarea planurilor de anchetă (!!!). Ai amenințat in direct, in nenumărate rânduri, depășind toate limitele. Greu de inteles acest amalgam de ‘sentimente’, dictate și emoții”, spune Prună.

Raluca Prună amintește și un episod din perioada ministeriatului, în cabinetul Dacian Cioloș.

„Ca ministru al justiției, te-am reîntâlnit când ai venit ca un desant în fruntea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României ,cu un to do list, tailor made, pentru fiecare minister. Mie, intre altele, îmi cereai răstit, ca și cum eu stătusem peste 10 ani la Interne in sediu, să promovez modificarea Codului Penal pentru incriminarea mersului cu girofar, imediat dupa cazul Oprea/Gigină. Am refuzat, deși nu beneficiasem in viața mea ceva mai lungă ca a ta de mersul cu girofar”, spune Prună, care a adăugat că îl știa pe Cumpănașu „ca vechi și sufluros”.

„Ești încă tipul acela care urla la accesul în ambasada Germaniei prin 2005 că nu poate lăsa telefonul la intrarea în ambasadă (așa erau regulile în acea amabasada), că pe tine te suna oameni. Tipul acela care venea cu mașina internelor la intalniri (sau așa spuneai pana in aderare când totul era inca posibil). Ești incă tipul care urla, mult după aderare, in 2016, la secretarul meu de stat care avea multă școala și făcuse istorie in ongismul românesc autentic, cu bani de acasa și cu voluntariat, ca e sub demnitatea ta sa vorbești cu el”, spune Prună.

„Așadar, din public, acela avizat care te știe, sugerez să stai acasa. Nu e pentru tine această candidatură. Suntem țara multor miracole, dar există limite. Președinția României nu e o aventură. Și, cel mai important, să ceri scuze părinților Alexandrei Macesanu. Acelor oameni incredibil de decenti pentru drama prin care trec. Nu le-ai făcut niciun serviciu. Dimpotrivă”, a mai spus fostul ministru.

„Te-ai cățărat, post factum și oportunist (de vreme ce rezultatul imediat e o candidatura hulpavă la prima funcție în statul român), pe curajul și drama acestui copil. Manipuland speranțele unor părinți disperați (...) E inuman sa te joci cu așa ceva”.

Editor web: Mihnea Lazăr