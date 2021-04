Mihai Chirica s-a suspendat din funcția de președinte al PNL Iași și acuză nefuncționalitatea alianței cu USR PLUS

Primarul Mihai Chirica a anunțat că se suspendă din funcția de președinte interimar al PNL Iași susținând că nu vrea să prejudicieze imaginea PNL în condițiile în care numele său apare într-un dosar de corupție.

"Așa cum am declarat și în luna ianuarie a acestui an, nu vreau ca acuzațiile care îmi sunt aduse să prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit în rândurile sale și cu care am făcut echipă pentru continuarea schimbării în bine a Iașului. Nu am renunțat la acest principiu și la această decizie. Din aceste motive am decis ca începând de astăzi, 28 aprilie 2021, să mă suspend din funcția de președinte interimar al Filialei Iași a PNL. Rămân un om de echipă, voi colabora în continuare cu colegii mei din PNL, dar până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaș normal nu voi participa la nicio competiție internă în partid", a anunțat miercuri, Mihai Chirica.

Primarul Iașului a vorbit și despre conflictul existent între filialele locale ale PNL și USR PLUS.

"Încă de la începutul anului am constatat o tensionare vizibilă și o deteriorare a scenei politice ieșene. Eu, personal, ca primar și ca lider politic, am devenit ținta unor atacuri politice și de altă natură care nu se mai opresc. În toată această perioadă am fost pus în situații inedite, neașteptate și, mai ales, în contradicție cu principiile mele morale și obiectivele mele politice și administrative. Din păcate, la Iași, partidele politice au încetat să fie vehicule ale competiției de idei, dialogului și negocierii pentru cele mai bune soluții pentru comunitate și au devenit instrumente de luptă și distrugere a persoanelor și instituțiilor.... Cred că PNL parcurge o perioadă dificilă, într-un efort susținut, dar fără rezultatele dorite, de coabitare și colaborare cu alte partide politice. Nu pot fi decât dezamăgit de modalitatea neproductivă de funcționare a acestei alianțe aflate la guvernare și de faptul că rezultatele acesteia nu sunt conforme cu năzuințele PNL și ale românilor", a mai spus Chirica.

Deputatul USR PLUS Cosette Chichirău a cerut, miercuri, demisia lui Costel Alexe și Mihai Chirica din funcțiile publice și retragerea sprijinului politic din partea PNL. Totodată, Chichirău este văzută drept "singurul lider legitim din Iași" de către deputatul Iulian Bulai, care solicită alegeri locale parțiale în Iași.

Mihai Chirica, primarul din Iași, este inculpat într-un dosar de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat.

Potrivit DIICOT, un teren din patrimoniul Primăriei, aflat într-o zonă scumpă a orașului, a intrat în posesia unui om de afaceri, ca urmare a complicității unor avocați, notari și funcționari publici. Faptele s-ar fi petrecut cu mai mulți ani în urmă, iar edilul este acuzat că a omis să sesizeze organele judiciare.

15 persoane sunt cercetate, cu diferite calități - fie de suspecți, fie chiar de inculpați, în acest dosar cu prejudiciu calculat la 2 milioane de lei.

