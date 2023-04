Miniștrii din Guvern trebuie să decidă până miercuri de unde vor tăia fiecare minimum 6 procente din cheltuielile bugetare

Guvernul trebuie să reducă din cheltuielile bugetare. Miniștrii au termen până miercuri să anunțe de unde vor tăia fonduri. Digi24 a obținut un document care arată că reducerile cheltuielilor trebuie să fie de minimum 6 procente. Nota trimisă miniștrilor le cere acestora să nu se atingă de investiții, în rest având libertatea de decizie.

În primele două luni, statul a cheltuit mai mult ca niciodată - 91 de miliarde de lei, cu peste 13 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mult, aproape un sfert din sumă, s-a dus pe plata angajaților. Chiar și așa, premierul exclude tăieri de salarii, dar cere urgent cheltuieli mai „chibzuite”.



Nicolae Ciucă, premierul României: „Cât se poate de profesionist și responsabil să rezolvăm problema colectării taxelor. Le cer instituțiilor statului să-și facă datoria și să ajungă să realizeze o colectare, așa cum este ea planificată. Am dat sarcină în Guvern ca orice opțiune să fie discutată, mai puțin cea de salarii și cea de investiții”.

Până la finalul lunii februarie, deficitul bugetar a ajuns la 17 miliarde de lei, adică aproximativ 1% din PIB. Asta în timp ce ținta de deficit bugetar pentru acest an este de 4,4% din PIB. Din acest motiv, coaliția de guvernare a decis că e nevoie de o reducere a cheltuielilor cu 20 de miliarde de lei. Pentru asta, fiecare minister trebuie să vină cu propriul plan, însă unii miniștri spun că nu prea au de unde să taie.

Ligia Deca, ministrul Educației: „Nu trebuie să vină din zona plății profesorilor, din zona investițiilor în școli, din zona măsurilor suport pe care trebuie să le luăm pentru a preveni fenomene precum violența în școli, abandonul școlar ș.a.m.d”.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Nu am discutat cu ministrul de Finanțe, am avut o discuție cu doamna președinte a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care are un buget distinct. Indiferent de situație, nu putem să plecăm de la premisa că va fi o subfinanțare a sistemului de sănătate”.

Sunt însă și miniștri care vorbesc deja de concedieri.

Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării: „Suntem dispuși să renunțăm la câțiva colegi care nu livrează. Sunt părți ale Ministerului unde sunt prea mulți angajați și atunci ori îi redistribuim, ori dau toți concurs. Cei care rămân, bine, ceilalți sunt liberi să-și găsească joburi în mediul privat”.

Florin Spătaru, ministrul Economiei: „Vom reduce cheltuielile pe categoriile bunuri și servicii. Acolo ne uităm foarte atent ca aceste cheltuieli să fie făcute corespunzător, fără să avem risipă în fondurile publice.

În plus, reducerea cheltuielilor cu salariile este prevăzută și în PNRR.

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor Europene: „110 miliarde de lei cheltuielile cu salariile. În 2021, din totalul veniturilor încasate, cheltuielile cu salariile reprezentau 37%, eram printre primele locuri în UE. La acest indicator va trebui să vedem cum îl ajustăm”.

Marcel Boloș a spus că o reducere pe care Comisia Europeană ar putea să o accepte ar fi între 0,3 și 0,5% din PIB. Adică în jur de 8 miliarde de lei.

