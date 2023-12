Ministrul Dezvoltării spune că unii primari sunt nemulțumiți de creșterile salariale: Au salariul „cât o învățătoare, sincer”

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veştea, a declarat miercuri, după ce preşedinţii de CJ şi primarii vor primi majorarea de 5% a salariilor, fiind excluşi din rândul demnitarilor care au salariile îngheţate, că a auzit voci din partea primarilor care susţin că au salariul „cât o învăţătoare”.

„Cred că aţi putea să întrebaţi şi să faceţi comparaţii şi la nivelul primarilor, fără a fi eu părtinitor, am auzit voci din partea primarilor care susţin că au salariul cât o învăţătoare, sincer”, a spus ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea.

Întrebat despre această comparaţie, Veştea a spus: „Mai mic decât o învăţătoare am spus. Sunt administraţii publice care derulează în decursul unui an bugetar foarte multe proiecte pe fonduri europene. V-am spus generic, am auzit”.

La rândul lui, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a explicat că s-au eliminat toţi cei care deţin înalte demnităţi publice, zona vizibilă, care probabil a generat şi indignare sau îngrijorare, şi anume tot ce înseamnă parlamentari, miniştri, secretari de stat, informează news.ro.

Ionuţ Stroe a fost întrebat într-o conferinţă de presă care a fost raţiunea pentru care s-a păstrat majorarea cu 5% a salariilor demnitarilor din administraţia publică locală, deşi iniţial decizia a fost ca demnitarii să nu beneficieze de majorarea salarială.

„S-au eliminat toţi cei care deţin înalte demnităţi publice, zona vizibilă, care probabil a generat şi indignare sau îngrijorare. Tot ce înseamnă parlamentari, miniştri, secretari de stat sunt eliminaţi din această creştere”, a spus Stroe.

El a arătat că cei din administraţia locală, preşedinţii de CJ şi primarii sunt asimilaţi oarecum corpului funcţionarilor publici din România şi „în mod evident există o aşteptare, cel puţin din partea lor, în raport cu creşterea veniturilor”. „În zona de sus, în zona superioară a demnităţilor publice, salariile sunt îngheţate”.

