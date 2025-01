Mircea Fechet a anunțat miercuri, după întâlnirea cu conducerea Romsilva, că începând cu anul acesta instituția nu va mai acorda bonusuri. Ministrul Mediului mai spune că toate acele Direcții Silvice care nu și-au făcut treaba și au ieșit în pierdere anul trecut vor fi desființate.

„Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie și a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, mă refer la rata profitului, mă refer la cheltuielile Regiei și la modul în care această instituție este administrată. Primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate, fie că ne referim la prime, bonificații, premii de pensionare sau cu alte ocazii. Am dispus astăzi (n.r conducerea) să discute cu reprezentanții sindicatelor și să se asigure că astfel de sume nu se vor plăti în anul 2025 și nici în viitor” a declarat Mircea Fechet.

„Solicitarea mea a fost ca toate bonusurile să fie tăiate. Cred că fiecare leu pe care îl primești în cont trebuie să fie un leu muncit, indiferent dacă iei 1000.000 de euro sau 5.000 de euro eu cred că nu există niciun motiv pentru care în 2025 o persoană să primească în cont alți bani decât cei ce i se cuvin ca urmare a salariului. Din acest motiv suntem obligați să modificăm Legea statutului silvicultorilor, iar acest proces a demarat deja în interiorul ministerului și în paralel am dispus conducerii executive să renegocieze contractul colectiv de muncă și să elimine toate aceste bonusuri. În 2025 nu vreau să văd niciun ordin de plata în dreptul căruia să scrie bonus la pensionare sau cu altă ocazie”, mai spune ministrul Mediului.

Direcțiile Silvice care au avut pierderi în 2024 vor fi desființate

Mircea Fechet avertizează că Direcțiile Silvice care nu și-au făcut treaba anul trecut vor fi desființate.

„Dezastrul de la Romsilva se datorează în principal managementului. Tocmai din acest motiv, procesul de reorganizare va începe tot cu managementul. În timp ce discutăm, prin țară, prin diferite Ocoale Silvice se fac tot soiul de liste negre cu pădurari care ar trebui dați afară, cu alte tipuri de angajați, poate muncitori necalificați. Ori eu cred că va trebui să ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare la nivelul managementului Regiei. După care, bineînțeles, dacă situația o va impune și analizând Ocol cu Ocol și analizând Direcție Silvică cu Direcție Silvică, putem să luăm măsuri care să ajungă până la ultimul angajat.

Nu voi mai tolera spre deosebire de ceea ce se întâmplă într-un Ocol privat, unde șeful de Ocol are funcție modestă, nu-i nici director, nici secretar de stat, nici director general, e o funcție relativ modestă, însă în Ocoalele private șefii de Ocol pleacă dimineața la muncă cu restul angajaților, pe când în Ocoalele de stat șefii de Ocol au activitate mai curând de birou, lucru care afectează, în opinia mea, productivitatea acestora. Eu cred că nu trebuie să afectăm în niciun fel modul în care administrăm pădurea. E ultimul lucru pe care doresc să îl pun în pericol. La fel cum trebuie să fim eficienți. Am hotărât ca nicio Direcție Silvică ce a făcut pierderi în anul 2024, și sunt peste jumate, să nu mai existe”, a declarat ministrul Mediului.

