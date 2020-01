Moise Guran pleacă din presă și intră în politică: Renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român

Moise Guran a anunțat miercuri, după participarea la ședința USR, că renunță la cariera de jurnalist și intră în politică. Acesta se va ocupa de coordonarea campaniilor electorale pentru Alianței USR-PLUS. „Vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această țară”, a anunțat Moise Guran, la Europa FM.

Decizia sa vine după mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș. Moise Guran a participat miercuri la ședința Biroului Național al USR.

Surse din USR au declarat pentru Digi24.ro că Moise Guran va face parte din echipa executivă de coordonare a campaniilor electorale. Moise Guran nu s-a înscris în USR și a declarat că își dorește ca USR și PLUS să formeze un singur partid.

„Vreau să mă înscriu în USR-Plus iar în momentul în care am venit aici am venit să mă asigur că cei de la USR vor să facă un singur partid cu cei de la plus. Această aliaţă va trebui sa guverneze România.” a declarat Guran, la finalul ședinței Biroului Național.

Inițial, anunțul despre intrarea în poltică a fost făcut în direct la postul radio unde Moise Guran a realizat emisiunea „România în direct”.

„Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele în care etica intră în conflict cu deontologia. Etica se referă la binele general al societății, iar deontologia se referă la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra în conflict cu interesul general al societății, tocmai pentru că ele, regulile respective, sunt gândite pentru a sluji societatea. Și totuși, în practică, lucrurile sunt întotdeauna mai complicate.

Vă dau un exemplu: unui jurnalist îi este interzis să cheme lumea în stradă, la orice fel de proteste, și în special la cele politice, dar ce ar trebui să facă un jurnalist atunci când guvernul amenință prin actele sale însăși existența democrației?

Alt exemplu: unui jurnalist nu îi este interzis să devină om politic, dar, dacă tot mai mulți jurnaliști devin oameni politici, atunci credibilitatea generală a breslei scade și rolul presei de câine al democrației este afectat”, a declarat Guran, la Europa FM.

