10 august 2018 a fost momentul în care jurnalistul Moise Guran şi-a pus problema de a intra în politică, a spus acesta într-o intervenţie telefonică la Jurnalul de Seară de la Digi24. Guran spune că intră în politică pentru că România nu are, în momentul de faţă, „o perspectivă senzaţională”.

„M-am referit la conflictul dintre deontologie şi etică, dintre binele general al societăţii şi regulile meseriei de jurnalist, pe care atunci când le-am călcat am spus deschis. Pentru că am considerat că societatea noastră se află într-un moment critic şi că nu se poate altfel, şi am spus şi cinstit acest lucru şi asta, de fapt, e şi momentul în care am luat decizia să renunţ la jurnalism.

Niciun jurnalist n-ar trebui să renunţe la jurnalism, pentru societate nu e bine ca jurnaliştii să intre în politică: Însă eu nu mai văd altă soluţie pentru a schimba această ţară. 26 de ani am făcut această meserie, am lucrat în televiziune, în radio, în presa scrisă, am avut un blog de mare audienţă am încercat să influenţez oamenii din această ţară în bine în aşa fel încât această ţara să se pună pe o direcţie bună, nu a fost rezultatul mulţumitor”, a spus Moise Guran la Digi24.

„Această ţară în momentul de faţă nu are o perspectivă senzaţională. Şi atunci singura soluţie, pentru că îmbătrânim, nu văd altă soluţie decât să intru în politică şi mi-am pus problema, aşa, prima oară după 10 august 2018, am vorbit cu colegii, nu am luat atunci această decizie pentru că am considerat că sunt mai util societăţii dacă rămân în presă, însă acum a trebuit să recunosc acest fapt: ţara noastră în ultimii ani...

Răul a fost făcut deja. Vom avea mult de muncă pentru a schimba, pentru a repara ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani şi în economie şi în instituţiile publice, pentru a oferi o speranţă, de fapt, şi o perspectivă”, a adăugat Moise Guran.

Întrebat dacă alta ar fi fost situaţia în condiţiile în care deciziile politice luate la nivel guvernamental în România ar fi fost altele, Moise Guran a răspuns:

„Categoric, eu îmi iubesc meseria, aşa cum cred că s-a observat, nu aveam niciun motiv să plec din meseria de jurnalist”

„În aceste trei zile am aşteptat să văd cum discută între ei cei de la USR şi PLUS, pentru că din punctul meu de vedere, prioritatea numărul 1 pentru a face această alianţă cu adevărat pregătită pentru guvernare este ca ea să funcţioneze ca un singur partid, iar fuziunea trebuie să intervină imediat după alegeri.

Eu ceea ce vreau e să merg împreună cu ei, cu Dacian Cioloş, cu USR şi cu PLUS, şi bineînţeles, şi cu PNL pentru că nu se poate altfel, la guvernare. Altfel nu se poate schimba această ţară, decât guvernând-o altfel decât cum a fost guvernată până acum. Nu intru în politică pentru a face o carieră parlamentară, obiectivul meu este să merg împreună cu ei la guvernare.

Ce s-a întâmplat în ultimele trei zile, am aşteptat să discute între ei, să văd în ce măsură sunt pregătiţi şi hotărâţi să facă această fuziune să-i spunem. Ei trebuie să acţioneze încă de pe-acum ca un partid, şi asta le-am spus în şedinţa de astăzi. I-am întrebat dacă sunt pregătiţi şi dacă vor să facă acest lucru, ei mi-au răspuns toţi că da, de la USR. În zilele următoare o să merg şi la cei de la PLUS”, a concluzionat Moise Guran.