Negocieri separate în Opoziție pe subiectul moțiunii de cenzură. PNL, Pro România și ALDE au lipsit de la discuțiile convocate de USR

Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marţi, că discuţiile purtate cu PMP şi UDMR în privinţa urgentării depunerii unei moţiuni de cenzură au fost favorabile, însă grupul minorităţilor nu are încă un punct de vedere. El şi-a exprimat dezamăgirea pentru absenţa de la discuţii a PNL şi ALDE.

„Bună ziua, după cum ştiţi ieri USR a lansat o invitaţie către toate partidele parlamentare, în afara PSD pentru a ne întâlni astăzi şi a discuta despre moţiunea de cenzură cu precăderea asupra momentului depunerii moţiunii de cenzură şi a strategiei de urmat în perioada următoare. Au răspuns invitaţiei noastre astăzi colegii din PMP, colegii din UDMR şi cei de la minorităţile naţionale. A fost o discuţie bună spunem noi, în principiu toţi am spus acelaşi lucru care am fost prezenţi, cu precizarea că minorităţile nu au punct de vedere unitar pe această chestiune, dar ceilalţi am spus că trebuie depusă moţiunea cât de repede e posibil pentru a spori şansele ei. Fiecare zi care trece, trece în favoarea Guvernului Dăncilă, am văzut chiar ieri că 5 deputaţi de la ALDE au trecut de partea cealaltă aşa încât este clar că trebuie să ne grăbim”, a declarat Stelian Ion.

El şi-a exprimat dezamăgirea privind absenţa de la discuţii a ALDE şi Pro România.

„În rest trebuie să vedem şi care este părerea celorlalţi, nu a fost de bun augur spun eu lipsa celor de la ALDE, de la Pro România, deşi Pro România a promis că va veni cu acele semnături, trebuie să le şi vedem. Până nu le vom vedea scriptic vom avea îndoieli în privinţa asta, iar cei de la ALDE sunt împărţiţi. Domnul Tăriceanu a confirmat prezenţa pentru astăzi, ieri, astăzi nu s-a prezentat e deja un semn de întrebare. De asemenea am văzut declaraţiile pe care le-a dat în sensul în care condiţionează sprijinirea acestei moţiuni de discuţia pe un viitor program de guvernare, pe chestiuni legate de formula guvernamentală, ceea ce evident că excede obiectului discuţiei de astăzi, adică astăzi era vorba despre sprijinirea acestei moţiuni şi despre căderea Guvernului Dăncilă, ceea ce urmează să se întâmple după aceea e o etapă ulterioară şi vom discuta abia după”, a mai spus deputatul USR.

Totodată, deputatul USR a vorbit şi despre absenţa de la discuţii a PNL, susţinând că speră că lipsa lor nu reprezintă o schimbare de strategie sau de tactică.

„Noi am invitat pe absolut toţi colegii, toţi liderii de grup, ştiau toţi colegii, inclusiv colegii din PNL, mi-aş fi dorit foarte mult să fie şi colegii din PNL alături de noi astăzi, vom vedea, sper că nu este o schimbare de strategie sau de tactică, vom vedea în perioada următoare, eu am încredere că vom găsi varianta comună pentru a depune cât mai repede moţiunea de cenzură şi că nu îşi doreşte nimeni să tergiverseze în nici un fel acest moment. E şi o chestiune de strategie, v-am spus, noi considerăm că trebuie depusă foarte repete. Nu ne-au explicat motivul absenţei, probabil vor fi motive obiective, sper să fie motive obiective”, a afirmat Stelian Ion.

Deputatul USR Stelian Ion şi senatorul USR Adrian Wiener au purtat marţi discuţii cu deputatul PMP Petru Movilă, senatorul UDMR Cseke Attila şi liderul deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, despre urgentarea depunerii moţiunii de cenzură.

Stelian Ion a anunţat, luni, că USR va chema toţi liderii de grupuri parlamentare, marţi, la o discuţie referitoare la urgentarea depunerii moţiunii de cenzură. Acesta a mai spus că întâlnirea are scopul de a afla intenţiile ALDE şi Pro România în privinţa susţinerii moţiunii.

Ludovic Orban a declarat, duminică, faptul că în prezent PSD nu mai are majoritate în Legislativ, precizând că numărul aleşilor care s-au declarat în opoziţie este de 241, chiar 243, dacă sunt luaţi în calcul şi independenţii. Preşedintele PNL a adăugat că vor fi negocieri şi săptămâna viitoare pentru moţiune.

