Noi contre în coaliție. USR: prim-ministrul se comportă ca un vătaf pe plantație. PNL: E vorba doar de remanierea unui ministru

Noi contre în coaliție, înainte de ședința de astăzi, prima după demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății. Liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, spune că premierul Florin Cîțu s-a comportat ca un „vătaf pe plantație”. Liberalul Dan Vâlceanu spune însă că atitudinea premierului a fost cea corectă.

„PNL îl susține pe Florin Cîțu, de altfel și partenerii din UDMR îl susțin pe Florin Cîțu. Eu cred că acest episod va fi tranșat în zilele următoare și vom continua guvernarea, pentru că până la urmă România trece o perioadă grea și trebuie guvernată”, a spus Vâlceanu la Digi24.

Întrebat cu ce mandat intră PNL în ședința coaliției, Vâlceanu a răspuns: „Cu susținerea lui Florin Cîțu și o încercare de a găsi împreună cu partenerii noștri din UDMR și USR o cale prin care să depășim acest moment care, din punctul meu de vedere, nu e unul crucial. E vorba de remanierea unui ministru, astfel de lucruri se întâmplă în mod constant”.

Ionuț Moșteanu a spus că USR PLUS nu și-a schimbat poziția în privința premierului.

„Ultima decizie politică a USR PLUS este cea de miercuri, în care am spus că Florin Cîțu nu mai are susținerea USR PLUS. Nu s-a schimbat nimic până acum. Vrem să auzim poziția dânșilor, pentru că până acum am auzit diverse declarații. Vrem să vedem dacă partenerilor de coaliție li se pare normal ca prim-ministrul să se comporte ca un vătaf pe plantație - pentru că asta a făcut dl Cîțu , dacă a făcut evaluarea lui Vlad Voiculescu, pe care nu a văzuto nimeni până acum. Poate știe dânsul niște lucruri pe care noi nu le știm. Remanierea unui ministru trebuie să se facă în urma unei evaluări, nu așa, că se enervează premierul”, a spus Moșteanu.

„Este o atitudine corectă. În condițiile în care un ministru nu participă în echipă la actul de guvernare, acel ministru trebuie să plece. Altfel ar fi criză. Niciun ministru la el în minister nu trebuie să fie considerat un vătaf doar pentru că își alege oamenii în minister și că îi da afară. Și domnul Drulă a dat afară directori de companii și nu l-a întrebat nimeni”, a replicat Vâlceanu.

Îtrebat dacă secretarul de stat Ioana Mihăilă este opțiunea USR PLUS pentru Ministerul Sănătății, Moșteanu a spus: „Sunt mai multe variante, poate fi și asta o discuție – și este o discuție în USR PLUS în această perioadă. Vom veni cu o variantă după ce rezolvăm cu premierul”.

