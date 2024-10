Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, că este posibil ca la referendumul din București cerut de Nicușor Dan să apară o a treia întrebare pe tema prevenirii consumului de droguri în școlile din București, unde tinerii sunt cei mai expuși acestui flagel. În schimb, Nicolae Ciucă nu este de acord cu întrebarea propusă de liderul PSD. Primarul Capitalei a precizat că, de principiu, este de acord cu întrebarea pe care o propune șeful Executivului.

„Orice referendum este oportun fiindcă este un exerciţiu democratic. Cred că luni au şedinţa Consiliului General să aprobe cele două întrebări. După ce le-am citit şi eu, cred că era mai simplu să întrebe dacă desfinţăm sau nu, cum spunea doamna Clotilde după ce a pierdut alegerile, mai bine desfinţăm sectoarele. Cumva să moară şi capra vecinului, specific românesc. În schimb, am înțeles că și colegii mei din Consiliul General vor veni cu o întrebare legată de prevenția consumului de droguri în școli. Normal, vorbim de Capitala României, e cea mai expusă la acest flagel, și tinerii care fac studiile în Capitală sunt cel mai expuși. Așteptăm până luni să vedem decizia. Ei sunt inițiatorii, trimitem la Guvern, și voi aștepta punctul de vedere al ministrului Justiției și al ministrului de Interne, iar apoi vom lua o decizie în Guvern. Susțin ca acest referendum să aibă loc”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o declarație de presă susținută vineri, după vertificarea stadiului lucrărilor pe Autostrada A7, tronsonul Buzău-Focșani, zona Vadu Pașii, județul Buzău.

Premierul a mai spus că a văzut că Nicuşor Dan este un primar general şi un om politic care „doreşte foarte mult să fie respectată legea”.

„Un om care apără legea nu poate să ceară primului ministru să încalce legea. Dacă ministrul Justiţiei şi ministrul de Interne găsesc de a face modificările necesare, nu am nicio problemă”, a mai precizat Ciolacu.

Ciucă: Tema consumului de droguri poate lipsi din referendum

Liderul PNL Nicolae Ciucă nu consideră necesară întrebarea propusă de Marcel Ciolacu și susține că siguranța elevilor și a cetățenilor reprezintă o responsabilitate morală și politică a autorităților.

„Eu cred că nu este nevoie de un referendum pentru acest subiect. Există o îngrijorare, este o datorie a noastră de siguranță în școli, este o datorie a noastră de siguranță pentru cetățeni, nu este nevoie de un referendum.Este o responsabilitate morală, politică. Nu cred că este nevoie de un referendum pentru acest lucru, vom analiza întrebarea”, a declarat Ciucă, la sediul PNL din București, după întâlnirea cu edilul general Nicușor Dan.

El a mai precizat că PNL susține demersul primarului Capitalei și liberalii vor depune, săptămâna viitoare, un proiect în Parlament, astfel încât inclusiv refrendumul local să poată fi desfășurat fără să mai fie nevoie de unul național, în cadrul oricărui fel de alegeri și oriunde în țară.

„Am convenit pe subiectele legate de susținerea proiectelor comune, inclusiv pe susținerea candidaturii la alegerile prezidențiale și, de asemenea, pe aspectele legate de susținerea de către PNL a referendumului propus de către primarul general al Capitalei și, desigur, am discutat despre cele 20 de solicitări pe care domnul primar le-a înaintat cu ceva timp în urmă, în această dimineață le-am clarificat. Am și semnat această listă cu solicitări, o listă pe care i-o înmânez domnului primar. Fac mențiune că săptămâna viitoare PNL va depune un proiect de modificare a legii astfel încât inclusiv refrendumul local să poată fi desfășurat fără să mai fie nevoie de referendumul național, în cadrul oricărui fel de alegeri și oriunde în țară. Am spus că nu este vorba de o ordonanță de urgență, pentru că ordonanța de urgență însemna să aibă semnăturile celor doi miniștrii și știm că în 2016 o astfel de ordonanță a fost contestată la Curtea Constituțională și nu a trecut, pentru că nu a reieșit urgența. Din punctul de vedere al unui demers legislativ în Parlament ni-l asumăm”, a mai anunțat Ciucă.

Liderul liberalilor a mai precizat că PNL încă nu a avut discuții în Legislativ pentru susținerea acestui proiect de lege, chestionat dacă liberalii vor avea majoritate să treacă propunerea legislativă, în condițiile în care trei proiecte ale partidului sunt deja blocate în Parlament.

„Nu am discutat încă. Se va discuta. Se poate solicita urgența unui astfel de demers legislativ și poate să treacă. Dacă nu va trece în parlament, atunci se vor organiza secții de vot pentru referendum separat, în cadrul secțiilor de vot organizate pentru parlamentare sau prezidențiale”, a explicat Nicolae Ciucă.

Două observații ale PNL la propunerea lui Nicușor Dan

„Sunt două observații pe care le-am înscris în liste”, a continuat liderul liberalilor.

„Este vorba despre respectarea și stabilirea unor criterii obiective atunci când vine vorba de repartizarea bugetului, aspect care va fi analizat în detaliu între primarul general șiș primarii de sectoare și o solicitare care este absolut necesară, nu din punct de vedere politic, ci din punct de vedere al creșterii capacității administrative la nivelul Primăriei generale a Capitalei, ținând cont de faptul că toți cei cu care am discutat se plâng de timpul foarte mare pentru obținerea avizelor”, a mai explicat Ciucă.

Întrebat dacă liberalii, mai precis ministrul de Interne și Justiției vor susține organizarea acestul referendum local odată cu alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă a răspuns: „Sunt discuții legate de faptul că referendumul nu ar fi legal. În democrație, trebuie să înțelegem că vocea poporului este suverană și noi nu trebuie să băgăm pumnul în gură oamenilor”.

„Motiv pentru care legalitatea acestui demers este foarte clară. Ceea ce trebuie să rezolvăm este legat de acea prevedere legală conform căreia referendumul se poate efectua în același timp cu alegerile generale, prezidențiale sau europarlamentare, dacă se desfășoară în acelaști timp cu un referendum național. Dacă nu este referendum național, atunci el se poate desfășura organizând secții de votare separate, ceea ce la nivelul PMB sunt luate măsuri, astfel încât dacă nu reușim să trecem un proiect legislativ”, a mai spus Ciucă.

Costuri între între 7 şi 10 milioane de lei, dacă referendumul e separat

Edilul general Nicușor Dan a precizat că, în cazul în care este făcut referendum separat, atunci costurile ar fi undeva între 7 şi 10 milioane de lei, informează News.ro. Despre propunerea PSD pentru introducerea unei întrebări în referendum, care să privească combaterea traficului de droguri în şcoli, primarul Capitalei a spus că de principiu este de acord.

„În primul rând, ca să fie foarte clar, este absolut legal să avem referendum local simultan cu alegeri prezidenţiale. Este absolut legal. Singura chestiune este una tehnică, dacă există un text de lege care nu există încă şi pentru care există proiectul, pentru ca birourile electorale şi de municipiul şi de secţii care fac alegeri de prezidenţiale să se ocupe şi de referendum local. Dacă există acest text de lege, cheltuiele vor fi mai mici, vor fi mai puţini oameni. Dacă nu există, el trebuie organizat separate”, a declarat Nicușor Dan, la sediul PNL din Modrogan.

Primarul Captalei a menţionat că, pentru a fi organizat separat, sunt nişte proceduri pe care legea le defineşte.

„În primul rând, se va constitui un alt Birou Electoral Municipal (...) şi mai departe biroul electoral municipal coordonează şi primarii de sector au principala atribuţie, ca şi la toate celelalte rânduri de alegere, de a găsi spaţii, de a pune cabine şi toată logistica necesară”, a completat Nicuşor Dan.

„Legat de costuri, dacă facem referendum separat, costurile sunt undeva între 7 şi 10 milioane de lei şi imediat după ce vom vota în Consiliul General convocarea referendumurilor, vom vota şi o rectificare pentru ca aceşti bani să fie în bugetul nostrum, ca să putem să plătim toate cheltuieli”, a completat el.

Despre propunerea PSD pentru introducerea unei întrebări în referendum, care să privească combaterea traficului de droguri în şcoli, primarul Capitalei a spus că de principiu este de acord.

„De principiu sunt de acord. N-am văzut textul, n-am văzut dacă produce o schimbare, adică dacă nu este o manifestare de voinţă fără efecte juridice sau este una cu efecte juridice. Evident că e o temă care ne preocupă pe toţi”, a conchis primarul general.

