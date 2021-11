O nouă rundă de negocieri PNL-PSD. Cîțu: Sunt divergențe pe economie. Ar fi culmea să introducem măsurile lui Dragnea

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat, duminică, la sosirea la sediul PNL, că în negocierile cu PSD privind programul de guvernare sunt „divergențe” privind administrarea economiei. Acesta a spus că social-democrații propun măsuri economice promovate anterior de fostul șef PSD Liviu Dragnea și „ar fi culmea” să le introducă în program, având în vedere că el le-a atacat.

„Sunt divergențe referitor la modul cum vedem noi să administrăm o economie. Am arătat în ultimii doi ani de zile că se poate să ai și venituri bugetare mai mari fără să crești taxe și cu o redistribuție pe care o face piața. Așa credem că, fără intervenția statului, se pot redistribui resursele în economie, echitabil, eficient.

De partea cealaltă se dorește intervenție statului, așa se crede că se poate redistribui avuția. Pentru mine este bizar să vorbim azi de măsurile pe care eu le-am contracarat din programul lui Dragnea. Și taxe de solidaritate și impozit pe venit global. Am revăzut programul. Cam tot ce era acolo este în acest program. La doi ani după ce am arătat că acel program a fost prost, nu l-am implementat. Sper să nu vină cu naționalizarea pilonului II de pensii. Le-am atacat atunci. Ar fi culmea să le introducem azi. Nu pentru că există o barieră ideologică, ci pentru că ele nu funcționează. Dacă ar fi funcționat, ar fi fost aplicat atunci de PSD.

Am văzut Start-Up Nation 3. Nu e o problemă să ai o măsură care să ajute mediul de afaceri, dar trebuie să arate competiție. Cei care aplică trebuie să fie în competiție pentru resurse, nu să le dăm bani doar pe ochi frumoși. Trebuie să existe și o investiție din sectorul privat în acea afacere”, a afirmat Florin Cîțu.

„Am avea loc să eficientizăm aparatul public”

Întrebat despre posibile concedieri a angajaților de la stat, premierul interimar a spus că în PNRR este și „eficientizarea aparatului public”.

„În această guvernare nu am făcut mai mult sau cât doream să fac în această reformă a administrației publice sau a aparatului public. Am cerut reforme la Metrorex, nu s-a făcut, am cerut reforme la CFR Călători, nu s-a făcut, am cerut reforme la toate instituțiile de stat și nu s-au făcut.

Pentru că au plecat de la guvernare foștii parteneri în septembrie, n-am mai avut timp să accelerăm să facem aceste reforme.

Am avea loc să eficientizăm aparatul public. Aici vă spun ce ne spun și oamenii pe stradă. Aparatul bugetar este supradimensionat, salariile sunt mult prea mari, serviciile pe care le primim de la stat nu sunt eficiente. Vreau performanță de la angajații din sectorul public, să fie bine plătiți iar cei care sunt pe pile și prietenii să nu mai fie acolo”, a spus Cîțu.

Întrebat dacă PNL a propus sâmbătă, în timpul negocierilor, disponibilizarea a 25% dintre angajații din sistemul bugetar, adică a 300.000 de oameni, Cîțu a răspuns: „Nu. PNL a spus că e nevoie de o reformă a administrației publice în acest an și așa putem găsi resurse și pentru creștere de salarii, și pentru creștere de pensii”.

Duminică, liberalii și social-democrații se întâlnesc pentru că mai sunt câteva puncte asupra cărora nu s-au pus încă de acord în programul de guvernare. Finanțele, Munca și Jutiția sunt câteva dintre subiectele care rămân de discutat. Nici problema funcției de premier nu a fost elucidată încă.

„Aproape 95% din programul de guvernare a fost trecut de ambele partide. Mai avem 5%. Continuăm discuțiile mâine”, a spus sâmbătă președintele PSD Marcel Ciolacu.

„Mâine cred că le finalizăm pe toate”, a adăugat el.

Întrebat despre posibilitatea introducerii unui impozit global, pe gospodărie, Ciolacu a spus: „Vom vedea ce decizii vom lua”.

„Mai discutăm și mâine, mai sunt câteva capitole”, a spus de asemenea președintele PNL Florin Cîțu.

El a precizat că au fost închise toate capitolele, în afară de finanțe, justiție și muncă. Acestea vor fi discutate mâine.

În cadrul întâlnirilor ar trebui să se discute și modalitatea în care va fi propus viitorul premier. Florin Cîțu spunea în urmă cu două zile că partidele ar trebui să se înțeleagă asupra unui nume de premier pe care să îl prezinte președintelui Klaus Iohannis. Cîțu susține de asemenea și varianta premierilor prin rotație. Cine ia însă premierul ar putea avea mai puține ministere, susțin surse liberale.

