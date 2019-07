Oferta USR pentru Cioloş: Dan Barna, candidatul pentru prezidențiale

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că la Congresul USR de pe 13 iulie, partidul va decide nominalizarea lui Dan Barna pentru alegerile prezidenţiale. Negocierile cu PLUS sunt destul de „sterile”, motiv pentru care cei din PLUS vor fi puşi în faţa faptului împlinit, chiar dacă Dacian Cioloş anunţa recent că ar putea candida la prezidenţiale. La schimb, PLUS ar putea da premierul după alegerile parlamentare din 2020.

Negocierile dintre USR şi PLUS s-au blocat la discuţiile despre împărţirea candidaţilor pentru alegerile locale şi parlamentare de anul viitor, discuţii care, cel mai probabil, vor fi finalizate abia după alegerile prezidenţiale, spun aceleaşi surse. În negocierile dintre cele două partide, PLUS cere paritate pe listă, însă cei din USR nu sunt de acord. Cât despre prezidenţiabil, după votul din Congres, liderii USR se aşteaptă ca PLUS să îşi anunţe susţinerea pentru Dan Barna.

„Din august ne apucăm să strângem semnături pentru Dan Barna. Dacă facem o campanie bună, avem şanse să intrăm în turul 2 cu Klaus Iohannis.”, a declarat un lider USR pentru Digi24.ro

Pe 13 iulie, Congresul USR trebuie să stabilească cine va fi candidatul partidului pentru alegerile prezidenţiale. În competiţia internă s-au înscris preşedintele formaţiunii Dan Barna, senatorul Mihai Goţiu şi alţi doi membri USR- Dumitru Stanca şi Dragoş Dinulescu. La Congres, delegaţii vor vota mai multe modificări la statut printre care şi alegerea preşedintelui USR prin votul tuturor membrilor de partid, aşa cum şi Liviu Dragnea a fost ales în fruntea PSD, în anul 2015.

Cu o lună înainte de debutul campaniei pentru prezidenţiale, Dan Barna vrea să facă o mişcare de forţă. Va fi organizat un nou Congres şi alegeri pentru toate funcţiile de conducere, inclusiv pentru funcţia de preşedinte al partidului. Softul folosit pentru alegerea preşedintelui va fi acelaşi pe care USR l-a folosit pentru desemnarea candidaţilor la europarlamentare.