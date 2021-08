Ludovic Orban, liderul PNL, a respins ideea conform căreia a preluat discursul lui Liviu Dragnea despre „statul paralel” după declarații pe care le-a făcut despre forțe externe care s-ar implica în alegerile din PNL „care folosesc instrumente nedemocratice” sau „sucesc mâini la spate”. Orban susține că „sunt unii mai entuziaști care încearcă să intervină în competiția internă” dar a refuzat să dea detalii cu privire la ce se referă.

Cosmin Prelipceanu: Încă o declarație pe care ați făcut-o – „le atrag atenția celor din exteriorul PNL care își bagă coadă de două luni în democrația internă, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâini la spate, care arată pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora și ale altora, că nu cedez”. Aici la cine vă refereați?

Ludovic Orban: Declarația e făcută la Vrancea, cu referire la Mărășești, Mărăști și Oituz, și e o declarație în care am transmis un mesaj, acum nu aș vrea să dezvolt acest subiect, pe de altă parte toți cei care sunt implicați și fac parte din această campanie știu foarte bine la ce mă refer. Sunt foarte multe suciri, răzgândiri, dezertări, nu le-aș spune trădări, care n-au nicio explicație politică. Nu au nicio explicație umană. Când vine un om și-ți spune: „Nu pot să te susțin pentru că eu nu pot să fiu împotriva statului de drept”, dau așa un exemplu sau când vine altul și spune „am primit semnale că nu e bine să te susțin pe tine”.

Cosmin Prelipceanu: De afară de unde și cine a primit semnale?

Ludovic Orban: Aș prefera să nu... nu vreau să detaliez. Am transmis un mesaj că eu sunt un om care îmi duc campania în mod democratic, numai cu argumente pozitive, un om care niciodată nu am apelat la niciun fel de instrument de a convinge oamenii să acționeze împotriva voinței și că asta este democrația și pe baza ei fiecare om trebuie lăsat să-și formeze opțiunea după propriul discernământ, să voteze conform propriei voințe.

Cosmin Prelipceanu: Virgil Guran e mai precis, a fost întrebat: „Vă referiți la serviciile de informații?”, „Este posibil, la un moment dat, și acest lucru”, a spus domnul Virgil Guran. Sunteți de acord cu el?

Ludovic Orban: Este opinia colegului meu. Eu vă spun că sunt Stan Pățitul, domnule Prelipceanu, am fost scos din cursa pentru Primăria Capitalei în 2016. M-am retras pentru că sunt un om de onoare și am făcut ceea ce foarte puțini oameni politici au făcut ca atunci când planează suspiciuni asupra lor să stea puțin în umbră până instanța se pronunță asupra acuzațiilor. Eu atunci mi-am dat demisia din toate funcțiile, am rămas simplu deputat și nici nu am mai candidat la parlament. Ulterior, am fost achitat.

Ați văzut și dvs. ce s-a întâmplat, s-a născut un dosar în pre-campanie electorală, care n-a stat în picioare și în care eu am fost achitat

Cosmin Prelipceanu: Păi aveți discursul lui Liviu Dragnea.

Ludovic Orban: N-am. N-am. N-am. E o mare diferență. Discursul meu, dacă era altcineva în poziția mea, din zona respectivă, care niciodată nu a acceptat justiția nu s-ar fi retras niciodată dintr-o competiție electorală.

Cosmin Prelipceanu: Ne spuneți că există o entitate obscură care intervine în lupta pentru putere din PNL și ne dați exemplu ce vi s-a întâmplat dumneavoastră când ați candidat pentru Primăria Capitalei. Păi nu e discursul lui Liviu Dragnea?

Ludovic Orban: Nu. N-are nicio legătură cu ce spune Liviu Dragnea.

Cosmin Prelipceanu: Liviu Dragnea spunea că e vorba de statul paralel. La dumneavoastră nu e statul paralel?

Ludovic Orban: Ați auzit la mine cuvântul „statul paralel”? Mai sunt unii mai entuziaști care încearcă să intervină în competiția internă.

Cosmin Prelipceanu: Cine?

Ludovic Orban: Asupra acestui subiect prefer să nu discut. Eu am transmis un mesaj, că duc competiția până la capăt, că sunt un om care voi da bătălia până în 25 septembrie și nu voi folosi altceva în această competiție electorală decât armele democratice.

Editor : Adrian Dumitru