Orban, despre negocierile pentru guvernare: PNL a câștigat alegerile. Unii văd doar victoriile USR PLUS de la Timișoara și de la Brașov

Ludovic Orban a reacționat la afirmația copreședintelui USR PLUS Dacian Cioloș, care a spus că nu va sta la “târguieli” privind o eventuală guvernare cu liberalii. Liderul PNL a declarat că este interesat de datele alegerilor locale, și anume că PNL a obținut cele mai multe voturi politice la nivel național, 34%, în timp ce USR a ieșit pe locul 3, cu 13%.

Ludovic Orban a vorbit, marți seară, la B1 TV şi despre afirmația copreşedintelui USR PLUS Dacian Cioloş, care a spus că eventualele parteneriate după alegerile parlamentare vor fi gândite în funcţie de viziunea proprie privind modul în care România trebuie să fie guvernată şi nu se va sta la "târguieli", USR PLUS urmând să explice principiile pentru construirea bunei guvernări.

“Cum adică nu va negocia? Împreună l-am sprijinit pe Nicușor Dan. Pe mine mă interesează datele. PNL a câștigat alegerile, cu 34%, pe locul doi a fost PSD, cu 30%, asta la votul politic, acum facem analizele pe votul pentru primari, votul pentru consilieri locali, votul pentru președinți de consilii județene, și pe locul trei USR, cu 13%. Acesta e rezultatul, iar ca și câștiguri am văzut că unii nu văd decât victoriile de la Timișoara și de la Brașov ale USR-PLUS. Foarte bine, asta a fost voința alegătorilor, deși ambii primari pe care i-am avut noi au niște rezultate deosebite în administrare – sigur, poate durata prea mare a mandatului, poate incapacitatea de a comunica, dar rezultatele concrete se văd, în Timișoara nu știu câte pasaje, nu știu câte dezvoltări imobiliare spectaculoase, sistem de management al traficului...”, a afirmat președintele PNL.

Dacian Cioloş a declarat, luni, că eventualele parteneriate după alegerile parlamentare vor fi gândite în funcţie de viziunea proprie privind modul în care România trebuie să fie guvernată.

"Noi vedem această revoluţie a bunei guvernări printr-o implicare directă nu doar la nivel european unde avem, deja, această implicare cu rezultate, dar şi la nivel local, în parteneriat cu nivelul guvernamental. Deci, noi vom propune şi propunem românilor cu adevărat o schimbare a felului în care România să fie guvernată şi, pornind de la această viziune şi de la aceste principii, vom gândi şi parteneriatele posibile, dacă va fi cazul, după alegerile parlamentare, ca lucrurile să fie foarte clare. Nu vom sta la târguieli", a afirmat Cioloş, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, USR PLUS va explica principiile pentru construirea bunei guvernări şi nu va răspunde "la culpabilizări" care vin din partea unor partide.

"Nici nu vom răspunde la culpabilizări care vin din partea unor partide, pot să vină din partea PNL-ului că, uite, ăştia mici şi tineri nu prea ascultă şi sunt răi şi se tot iau de noi. Vom spune ceea ce avem de spus, dar o să ne adresăm cetăţenilor, o să explicăm care sunt principiile şi care e viziunea în jurul căreia construim această revoluţie a bunei guvernări în România secolului XXI. Şi vom merge alături de toţi cei care vor înţelege şi vor aplica aceste principii, aşa cum am putut să facem şi la Bucureşti, unde am avut o înţelegere politică pentru primari, chiar dacă am avut liste separate la CGMB şi la Consiliile de Sector", a susţinut Dacian Cioloş.

Editor : Alexandru Costea