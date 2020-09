Cine este Dominic Fritz, câștigătorul de la Timișoara. „E un semnal foarte puternic, nu doar pentru România, ci pentru Europa”

„Timișoara mi-a marcat felul în care privesc viața” spune Dominic Fritz, candidatul care a câștigat alegerile locale din 27 septembrie. A venit în România acum 17 ani și s-a îndrăgostit de acest oraș. A fost voluntar în nenumărate proiecte umanitare, este pasionat de muzică, absolvent de științe politice și acum adaugă la CV-ul său postul de primar al Timișoarei.

Dominic Fritz s-a născut în Germania. A crescut într-un mic sat alături de cei 7 frați ai săi. La vârsta de 16 ani a plecat de acasă, după ce a câștigat o bursă oferită de Parlamentul Germaniei. Este absolvent de științe politice și studii post-conflict, dar și licențiat în științe administrative. Timp de 10 ani a condus cabinetul fostului președinte al Germaniei, Horst Köhler, care l-a și felicitat când a devenit noul primar al Timișoarei.

„Am vorbit ieri cu fostul președinte al Germaniei care m-a felicitat. Astăzi m-a sunat Adrian Ursu care este un primar născut la București, pimar în orașul Gorlitz în Germania, care m-a felicitat și bineînțeles că toți prietenii și familia au sunat, mi-au scris mesaje e o bucurie mare pentru prietenii mei din România, dar și din Germania”, a spus el

A venit în Timișoara în anul 2003 ca voluntar la un centru pentru copii defavorizați al Fundației Caritas. Și de atunci spune că nu a mai vrut să plece în Germania. Spirtul cosmopolit și multiculturalitatea Timișoaei l-au făcut pe Dominic Fritz să se simtă ca acasă și acum, la 37 de ani.

„Un oraș unde a început Revoluția, asta pe mine când eram tânăr - dar încă în ziua de azi - m-a impresionat foarte mult și am tot revenit, aici am fondat o asociație, am construit multe proiecte sociale și culturale în Timișoara”, a spus Fritz.

Printre ele, „Timișoara Gospel Project”, asociația pe care o conduce ca președinte din 2012. Fiind pasionat de muzică a dirijat concerte care au strâns donații pentru Centrul de Îngrijiri Paleative din oraș și i-a încântat pe spectatori cu talentul său.

Dominic Fritz militează pentru o revoluție a administrației locale, vrea ca insituțiile să fie prietenoase cu locuiorii orașelor, să nu existe cozi și în niciun caz birocrație.

„Cred că timișorenii au ales viziunea corectă pentru viitorul Timișoarei. Cred că e un semnal foarte puternic, nu doar pentru România, ci pentru toată Europa, și Timișoara a reafirmat că este un oraș european. Cred că candidatura mea vorbește foarte mult despre tradiția multiculturală a Timișoarei și s-a reconectat la această moștenire importantă. Timișoara a fost un lider european, un oraș foarte inovator și foarte mulți timișoreni cred că s-au regăsit în povestea mea de dragoste pentru Timișoara și în viziunea mea pentru Timișoara”, a spus Fritz la Digi24.

El spune că orașul are nevoie de un stadion, de o centură ocolitoare, de un nou spital mnicipal și de mai multă atenție pentru cartierele orașului.

„Mai mult, cred că timișorenii au vrut un alt stil în administrație și în politică, un stil care e aproape de oameni, care comunică alfel. Energia și dinamica pe care o vedem în sectorul privat și în societatea civilă și în sectorul cultural nu corespunde cu structurile și cu mentalitățile din administrația publică. Cred că menirea generației mele politice este să aducem această dinamică și în administrația publică”, a mai spus el.

„Timișoarea este un oraș în care diversitatea naște inovare și va fi din nou unul dintre cele mai inovatoare orașe din Europa, și economic, dar și cultural”, a mai spus el.

