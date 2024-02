Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 5 a declarat, duminică, la B1Tv că este sigur că va ajunge în turul final, alături de Nicușor Dan. Va candida din partea Partidul Umanist Social Liberal și nu dă înapoi de la alianțe.

Piedone spune că îl recomandă cei 30 de ani în administrație.

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste! Iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, sunt deschis. Sunt și social, și liberal!Voi candida la Primăria Capitalei din partea PUSL. Ce n-au ei eu am! Am suportul electoratului. a firului de iarba. De acolo provin, dai in mine, dai in clasa sociala Mi-a venit rândul biologic, datorită experientei mele. Cei 30 de ani ani ai mei ma legiferează că am depus jurământ. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a spus edilul.

Potrivit ultimului sondaj CURS, primarul Sectorului 5 ar fi votat de 10% dintre bucureșteni.

La întrebarea dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale pentru funcţia de primar general, 36% dintre respondenţii care ar vota l-au indicat pe Nicuşor Dan (independent, susţinut de USR-PMP-Forţa Dreptei), 33% ar vota cu Gabriela Firea (PSD), 8% cu Sebastian Burduja (PNL), 8% cu Mihai Enache (AUR), 5% cu Diana Şoşoacă (SOS), 10% - Cristian Popescu Piedone.

Dintre cei întrebaţi, 50% sunt nehotărâţi sau nu votează.

Eşantionul folosit la sondaj a fost din populaţia adultă rezidentă în Bucureşti, cu un volum de 1.067 respondenţi în vârstă de 18 ani şi peste, marja de eroare este plus/minus 3% la un nivel de încredere la 95%, metoda de culegere - faţă în faţă la domiciliul respondenţilor, în perioada 9 - 23 februarie 2024.

